Fiera Didacta Sicilia, parla Anna Paola Concia: “Verso la costruzione di un nuovo ruolo per l’insegnante e la riscoperta del valore educativo della scuola” [INTERVISTA] Di

Manca davvero poco a DIDACTA ITALIA – Edizione Siciliana, l’evento più importante dedicato alla scuola del futuro, che si svolgerà dal 12 al 14 ottobre negli spazi di SiciliaFiera Exhibition Meeting Hub a Misterbianco, in provincia di Catania e che sarà dedicata all’Intelligenza artificiale come recita il sottotitolo: “Uno sguardo al futuro: l’intelligenza artificiale”.

Abbiamo fatto due chiacchiere con Anna Paola Concia, coordinatrice del Comitato Organizzatore di Didacta Italia.

L’intelligenza artificiale è entrata a gamba tesa anche nella scuola.

Quali sono i pro e i contro?

“L’intelligenza artificiale è da tempo tra di noi e la usiamo più o meno consapevolmente ormai in molte delle nostre attività on line. Quando ha fatto capolino nel settore educativo l’intelligenza artificiale ha immediatamente generato non poche preoccupazioni: le attività di “ricerca”, quelle che portano a “relazioni” compilative, realizzate facendo sintesi di testi e di letteratura corrente, potrebbero infatti essere confezionate dall’intelligenza artificiale. Gli studenti, quindi, come hanno sfruttato il “taglia e incolla” sfrutteranno anche queste opportunità: pensare di “combattere” le applicazioni di intelligenza artificiale a colpi di divieti o di censure si dimostrerà presto una battaglia persa. Dove si creerà quindi nuovo valore educativo se non “allenando”, sviluppando e valorizzando l’ideazione, la creatività, l’analisi critica, la capacità innovativa, l’originalità (?). Stiamo andando verso la costruzione di un nuovo ruolo per l’insegnante e la riscoperta del valore educativo della scuola. Se guardiamo ad un futuro nemmeno troppo lontano possiamo immaginare che tutta quella parte di “addestramento” (gli esercizi, i problemi che affollano i libri di testo) e “verifica” che occupa moltissimo tempo nella scuola può essere affidata all’intelligenza artificiale. Insomma l’intelligenza artificiale può diventare un alleato potente per aiutare gli studenti nei percorsi di studio ed è questa la prospettiva dalla quale l’edizione siciliana di Didacta affronterà questo tema”.

Quali sono le novità della seconda edizione siciliana di Didacta?

“Didacta affronterà numerosi temi negli oltre 90 eventi formativi del programma scientifico. Se a questi si sommano quelli organizzati dalle aziende per presentare prodotti, novità, applicazioni, tecnologie, arredi etc… dal 12 al 14 ottobre sono in programma oltre 500 eventi. Tutto il programma anche espositivo di Didacta è concentrato sull’innovazione e ogni tema affrontato dalla fascia 0-6 fino agli ITS ha questa caratterizzazione. Le principali innovazioni oltre all’intelligenza artificiale che sarà affrontata in due convegni internazionali e che avrà una sala workshop dedicata, grande attenzione alla fascia 0-6, alle materie scientifiche, agli ambienti immersivi in grado di coinvolgere gli studenti, “avvolgendoli” nella lezione e nell’argomento trattato, alla robotica e alle tecnologie digitali in genere, ai laboratori di nuova generazione per istituti secondari fino agli ITS”.

Può indicarci alcuni degli appuntamenti imperdibili…

“Tra gli appuntamenti imperdibili i due convegni internazionali sull’intelligenza artificiale, così come tutti gli eventi delle aule immersive e delle sale workshop. E’ difficile fare delle selezioni perché dipende anche dai destinatari: da chi lavora nei nidi fino alla scuola secondaria di secondo grado tutti troveranno a Didacta proposte, prodotti, esperienze, idee per sostenere l’innovazione”

Tre motivi per cui un docente non dovrebbe davvero perdere questo appuntamento!

“Il primo motivo per non perdere Didacta è che si tratta di una occasione unica per trovare nello stesso luogo, concentrate, proposte formative, convegni insieme a più di 200 espositori che presentano tutte le novità del settore. La visita a Didacta consente quindi di avere una panoramica generale sul futuro della scuola e questo la rende unica. Il secondo motivo è nella qualità degli eventi proposti con la partecipazione di relatori internazionali e ricercatori dei principali istituti ed università. Il terzo motivo è nella varietà delle proposte che spaziano sul tutto il fronte educativo, interessano tutti i livelli scolastici e tutte le materie”

E’ presto dirlo ma…si pensa già ad una terza edizione?

“Alla terza edizione ci si pensa dopo, ora pensiamo a coinvolgere tanti docenti siciliani e a soddisfare il loro desiderio di formarsi e aggiornarsi”.

Ricordiamo che sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare agli eventi di DIDACTA ITALIA – Edizione Siciliana. Per iscriversi agli eventi formativi del programma scientifico è necessario accedere alla pagina del sito di Didacta Italia (https://fieradidacta.indire.it/it/programma-didacta-sicilia/), selezionare le attività interessate, completando la procedura con l’acquisto del biglietto direttamente sul portale, utilizzando anche la Carta del docente.

A cura di Rossella Fallico