Fiera Didacta Sicilia, Pagliai (Erasmus +): “Guardiamo al Mediterraneo per la mobilità degli studenti siciliani. Accordo con Algeria, Giordania ed Egitto” [VIDEO INTERVISTA] Di

A Fiera Didacta Sicilia, evento chiave per il mondo dell’educazione, Sara Pagliai, Coordinatrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, ha condiviso importanti riflessioni con Orizzonte Scuola.

“Siamo qui oggi a Fiera Didacta fino al 14 ottobre con molte iniziative. Su Erasmus, abbiamo avuto un bellissimo evento che ha coinvolto la scuola siciliana. Parliamo di esperienze, di mobilità e di cooperazione, in occasione degli Erasmus Days, iniziativa della Commissione Europea volta a valorizzare il lavoro svolto in Erasmus e promuovere le opportunità, soprattutto per chi non ha ancora partecipato,” ha dichiarato Pagliai.

Inoltre, ha evidenziato un progetto innovativo presentato in fiera, nato dalla sinergia tra due fondi europei distinti: il programma Erasmus e il Fondo Sociale Europeo. “Grazie a questi due fondi, abbiamo potuto accrescere il numero della mobilità degli studenti siciliani e abbiamo dato avvio a una sempre più forte collaborazione e cooperazione con l’area del sud del Mediterraneo” ha continuato la coordinatrice.

In questa iniziativa, l’Agenzia Indire ha stretto legami con università di paesi come Algeria, Giordania ed Egitto, creando una rete di cooperazione che coinvolge anche le università siciliane. “In questo momento stiamo ospitando università dell’Algeria, della Giordania, dell’Egitto e ovviamente le università siciliane con cui speriamo di collaborare sempre più per dare tante opportunità a tanti giovani,” ha aggiunto Pagliai.

Pagliai ha poi sottolineato un aspetto simbolico ma cruciale: il mare che separa la Sicilia dal sud del Mediterraneo, in questa prospettiva, diventa un “mare delle opportunità e delle opportunità europee” che unisce piuttosto che divide.