Fiera Didacta a Bari, dal 16 al 18 ottobre, presentata l’edizione. Oltre 160 eventi formativi e più di 120 workshop

Si terrà a Bari, dal 16 al 18 ottobre 2024, Didacta Italia – Edizione Puglia, lo spin-off della fiera nazionale dedicata alla formazione e all’innovazione didattica.

L’evento è stato presentato oggi, 25 settembre, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore regionale Sebastiano Leo, il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini, la presidente uscente di INDIRE Cristina Grieco, Anna Paola Concia di Didacta Italia e il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Giuseppe Silipo.

“Ad Indire è in corso una transizione di governance, per me sono gli ultimi giorni”, ha dichiarato Cristina Grieco. “Tutti abbiamo sempre lavorato per Didacta come un sistema, un ingranaggio che funziona. Si tratta di una cosa bella per la scuola, per i docenti, per gli educatori. C’è bisogno di trovare un equilibrio tra tecnologie e tradizione”.

Anna Paola Concia ha sottolineato l’importanza della Puglia come contesto innovativo per la fiera: “È la decima edizione, tra nazionali e regionali. La Puglia è frizzante e molto innovativa. La mission di Didacta è l’innovazione della didattica, quindi qui troviamo terreno fertile”.

L’edizione pugliese sarà dedicata a Gaetano Salvemini e ai suoi “Scritti sulla scuola”, offrendo un’occasione di riflessione sull’evoluzione della scuola. Il programma prevede oltre 162 eventi formativi, tra cui 122 workshop e 40 seminari, rivolti a docenti di ogni ordine e grado.

Nella Main Hall si terranno approfondimenti tematici a cura della Regione Puglia sulle opportunità del PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027. Le iscrizioni agli eventi sono aperte e possono essere effettuate tramite il sito ufficiale di Didacta Italia, anche utilizzando la Carta del Docente.