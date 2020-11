Fiera Didacta 2021, edizione online dal 16 al 19 marzo Di

Sarà integralmente in versione digitale la quarta edizione di Fiera Didacta Italia, la più importante fiera sull’innovazione della scuola in Italia.

È questa la decisione presa da Firenze Fiera insieme al Comitato Organizzatore della mostra di cui fanno parte, a fianco del Ministero dell’Istruzione e di Indire, la Regione Toscana, il Comune di Firenze, la Camera di Commercio di Firenze, Unioncamere, Didacta International, ITKAM e Destination Florence Convention & Visitors Bureau.

La conversione in fiera digitale della prossima edizione di Didacta Italia – che si terrà dal 16 al 19 marzo 2021 (con un giorno in più rispetto alle date annunciate, nel giugno scorso, per lo svolgimento della fiera fisica alla Fortezza da Basso) – si è resa necessaria, in tempi di pandemia e di emergenza sanitaria, per andare incontro alle esigenze del mondo della scuola.

La realizzazione dell’evento, spiega una nota, comporterà un grandissimo sforzo da parte dell’organizzazione fieristica, capofila di un progetto virtuale innovativo che coinvolgerà attivamente istituzioni, addetti alla formazione, dirigenti scolastici, insegnanti, aziende e operatori del settore.

Sarà un’edizione speciale, prima del ritorno alla fiera fisica nel 2022, il più grande appuntamento online sulla scuola in Italia, con eventi formativi immersivi, dove la community scolastica potrà stringere relazioni globali all’interno di una piattaforma digitale che consentirà incontri virtuali e attività di business matching fra gli operatori.