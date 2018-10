Fidae Lombardia: saluto del nuovo Presidente Don Giorgio Zucchelli

Comunicatp FIDAE Lomabardia – Mercoledì l’assemblea della Fidae Lombardia mi ha eletto presidente regionale. Mi sono candidato accentando l’invito di suor Anna Monia, onorato della sua fiducia. I responsabili delle scuole lombarde mi hanno dato fiducia. Ringrazio tutti di cuore, accettando l’incarico non senza un po’ di preoccupazione. Ma farò del mio meglio per non deludere le attese.