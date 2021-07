Fico: “I ragazzi devono lavorare in presenza, non si può stare a casa a studiare” Di

“Riprendere la scuola non in presenza? Sarebbe un problema. La scuola deve iniziare in presenza perché è fondamentale e i ragazzi devono lavorare in presenza”. Lo ha detto il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, a Napoli dove ha partecipato all’assemblea 2021 di Cna Campania Nord.

“La didattica a distanza – ha aggiunto Fico – è stata utile in un momento difficile, ma non si può stare a casa. I ragazzi devono andare a scuola. Questa è senza dubbio la strada maestra e tutti devono lavorare per la riapertura in presenza della scuola”.