Festival della Scienza 2020, dal 22 ottobre al 1 novembre a Genova

Da giovedì 22 ottobre a domenica 1 novembre 2020, il Festival inonderà la città di Genova con conferenze, laboratori, mostre e spettacoli per visitatori di ogni età e livello di conoscenza, per raccontare la scienza in modo innovativo e coinvolgente.

Gli eventi in presenza – si legge nella nota pubblicata sul sito – si svolgeranno in scrupolosa compatibilità con le misure vigenti di prevenzione dal contagio, con ingressi contingentati e prenotazioni obbligatorie. Nel programma è presente un ricco calendario di incontri fruibili anche in modalità online da casa.

Programma scuole

Gli studenti con i loro insegnanti possono partecipare direttamente dalle classi, scegliendo tra laboratori interattivi, webinar e visite virtuali dei principali istituti di ricerca italiani e europei.

Per acquistare il biglietto, prenotare e ricevere tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione il nostro call center è attivo al numero 010 8934340.