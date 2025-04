Femminicidi, studenti in piazza: “Per Ilaria, per Sara e per nessun’altra ancora. Chiediamo educazione sessuo-affettiva nelle scuole” Di

Nella giornata odierna, in tutta la regione Lazio, gli studenti si sono mobilitati per esprimere la propria indignazione sugli ultimi casi di femminicidio, intitolando le scuole con i nomi delle donne uccise nel 2025 per mano di un uomo.

La protesta nasce dalla notizia, diffusa ieri mattina, del ritrovamento del corpo di Ilaria Sula all’interno di una valigia. A questo tragico episodio si aggiunge il femminicidio di Sara Campanella, avvenuto nei giorni scorsi, rendendo ancora più forte il grido di protesta degli studenti.

“Vogliamo l’educazione sessuo-affettiva a scuola”

Bianca Piergentili, Coordinatrice Regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio, ha espresso il sentimento di esasperazione degli studenti: “È successo di nuovo, ancora e ancora. Due vittime in due giorni, due sorelle strappate brutalmente dalla loro vita. – ha dichiarato Bianca Piergentili – Siamo stanche di vedere come in Italia non si faccia nulla per combattere il fenomeno, per fermare la cultura patriarcale, quella cultura che arriva a uccidere. Due giorni, due femminicidi e il Governo sta in silenzio.

Piergentili ha inoltre sottolineato come da anni gli studenti chiedano prevenzione, informazione, contrasto e una vera educazione sessuo-affettiva, lamentando il silenzio del Ministro Valditara che, al contrario, promuoverebbe iniziative come l’ingresso di antiabortisti nelle scuole.

La manifestazione

A seguito delle dichiarazioni, gli studenti hanno deciso di proseguire la mobilitazione con una manifestazione pubblica. L’appuntamento è fissato per le 14:30 in Piazzale Aldo Moro, dove si prevede un’ampia partecipazione per ribadire il rifiuto verso ogni forma di violenza contro le donne e per chiedere interventi concreti a livello istituzionale.

Dalla politica: “Educazione all’affettività in tutte le scuole”

La richiesta di inserire in tutte le scuole l’educazione all’affettività arriva anche dalla politica. Secondo Schlein, segretaria del PD, inasprire le norme non è sufficiente: è fondamentale investire su una formazione culturale adeguata.

La proposta prevede di rendere obbligatoria l’educazione all’affettività e alle differenze in tutti i cicli scolastici.

Anche il Movimento 5 Stelle si è espresso a favore di una educazione affettiva obbligatoria nelle scuole. Le esponenti del M5S sottolineano come frasi ricorrenti nei casi di femminicidio, come “Aveva paura” o “un fulmine a ciel sereno”, siano parte di un quadro complesso in cui emerge il fallimento culturale legato alla persistenza della mentalità patriarcale.

Sul tema è intervenuta anche Mara Carfagna, segretaria di Noi Moderati ed ex ministra per le Pari Opportunità: “Dobbiamo sfrondare il campo dalle prese di posizioni ideologiche – conclude Carfagna – e trovare una strada per entrare nelle scuole italiane. Un precedente c’è e funzionò bene: riprendiamolo e aggiorniamolo“.