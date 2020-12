Fedriga (Friuli-Venezia Giulia): “Meglio riaprire dopo l’8 gennaio” Di

“Meglio la riapertura delle scuole dopo l’8 gennaio, così che in questo mese si possa abbassare la curva e stabilizzare la situazione. Non possiamo permetterci che i nostri ragazzi tornino a scuola e dopo poche settimane restino di nuovo a casa”.

Lo ha detto il Presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo alla trasmissione radiofonica Non Stop News dell’emittente Rtl.

“La scuola è fondamentale per il Paese e per il futuro del Paese, ma è anche uno di quegli ambiti in cui è necessario usare la massima cautela, perché purtroppo a scuola abbiamo visto che si creano dei focolai che vengono portati in famiglia dove ci sono magari le persone più fragili – ha sottolineato Fedriga –Il rischio è che con una corsa alla riapertura delle scuole improvvisa, dopo poco tempo dovremmo richiuderla e per più mesi, allora meglio usare un mese in più di cautela per aprirla poi veramente”