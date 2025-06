Fascicolo disciplinare negato, il TAR condanna la scuola a pagare 800 euro di spese legali al dipendente che ha dovuto ricorrere per ottenere i documenti della sua difesa. SENTENZA Di

Ottocento euro di spese legali a carico dell’amministrazione scolastica per aver costretto un dipendente a rivolgersi al TAR pur di ottenere la documentazione necessaria alla propria difesa.

Una sentenza che fa riflettere sul delicato equilibrio tra trasparenza amministrativa e tutela della privacy, ma soprattutto sul diritto sacrosanto alla difesa che non può essere compromesso da ritardi burocratici o interpretazioni restrittive delle norme sull’accesso agli atti.

Il caso che ha portato alla condanna

La vicenda nasce dalla richiesta di un dipendente scolastico di accedere alla documentazione completa di un procedimento disciplinare a suo carico, relativo a progetti finanziati con fondi della Legge 440/1997.

L’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio aveva inizialmente fornito solo una parte dei documenti richiesti, oscurando porzioni significative di altri atti invocando la tutela della privacy di terzi soggetti. Una strategia difensiva che si è rivelata controproducente: il dipendente ha presentato ricorso al TAR del Lazio e, solo dopo l’avvio del contenzioso, l’amministrazione ha cambiato rotta consegnando integralmente tutta la documentazione.

Troppo tardi però per evitare la condanna alle spese processuali, quantificate dal tribunale in 800 euro, come stabilito dalla sentenza n. 9897 del 22 maggio 2025 della sezione quarta quater bis.

Privacy e difesa: un equilibrio complesso

Il TAR non ha dovuto pronunciarsi nel merito della questione, avendo l’amministrazione soddisfatto tardivamente le richieste del ricorrente. Tuttavia, la sentenza richiama principi fondamentali: l’articolo 24, comma 7, della legge 241/1990 prevede che si debba bilanciare caso per caso l’interesse alla difesa con il diritto alla riservatezza di terze persone.

Quando gli atti contengono dati sensibili o giudiziari, occorre valutare se siano strettamente indispensabili alla difesa. Per i dati genetici, sanitari o relativi alla vita sessuale, l’accesso è subordinato alla verifica che l’esigenza difensiva riguardi diritti di rango almeno pari a quelli dei terzi coinvolti.Particolare attenzione meritano poi le norme sul whistleblowing (decreto legislativo 24/2024), che prevedono tutele speciali per chi segnala illeciti, subordinando l’accesso al consenso espresso dell’interessato.

Le conseguenze per l’amministrazione

La soccombenza virtuale dell’amministrazione scolastica potrebbe non limitarsi al rimborso delle spese legali. Come evidenziato nella sentenza, la vicenda potrebbe aprire un procedimento per responsabilità erariale a carico del funzionario che, con la propria negligenza nell’evadere la richiesta di accesso, ha esposto l’ente alla condanna.

Un monito chiaro per tutte le amministrazioni: il diritto di accesso agli atti non è un favore concesso al cittadino, ma un diritto costituzionalmente garantito che, se violato, comporta conseguenze economiche dirette per l’ente pubblico.