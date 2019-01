Falsi diplomi per docenti o ATA: dalla Campania massima collaborazione

Massima collaborazione arriva dagli Uffici Scolastici della Campania per gli accertamenti richiesti dagli Uffici Scolastici del Veneto o dell’Emilia Romagna.

Dopo il licenziamento di cinque bidelli, in tutta Italia sono in corso accertamenti sui titoli dichiarati, soprattutto per l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ATA.

“Stiamo rispondendo alle richieste di verifica titolo, c’è massima collaborazione con le scuole del Veneto o dell’Emilia Romagna”, fanno sapere dal Provveditorato di Salerno.