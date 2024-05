Ex preside e Dsga condannate a risarcire 30.000 euro per rottamazione illegittima di banchi a rotelle e mascherine Di

L’ex dirigente scolastica e la direttrice amministrativa di un liceo di Venezia dovranno risarcire 30.000 euro per l’illegittima rottamazione di 40 banchi a rotelle e lo smaltimento di 89.370 mascherine chirurgiche.

La decisione è stata presa dalla Sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti, che ha accertato il danno erariale per “totale dispregio delle regole di gestione dei beni”.

I fatti

Come segnala Il Gazzettino, nel 2021, l’allora dirigente, ora trasferita nel Trevigiano, aveva disposto la rottamazione dei banchi a rotelle, sostenendo che fossero inutilizzabili e che gli studenti lamentassero la loro disfunzionalità. Aveva inoltre disposto lo smaltimento delle mascherine, ritenute non conformi alle normative, e la donazione di gel igienizzante a un’associazione di volontariato, perché in scadenza e infiammabile.

Tuttavia, la Corte dei Conti ha stabilito che la rottamazione dei banchi e lo smaltimento delle mascherine sono avvenuti in violazione delle norme sulla gestione dei beni pubblici. I banchi, infatti, avrebbero dovuto essere iscritti nell’inventario dei beni mobili della scuola e venduti all’asta al miglior offerente. Solo in caso di invenduto, avrebbero potuto essere ceduti a trattativa privata o conferiti in discarica. La cessione a titolo gratuito, come nel caso della donazione del gel igienizzante, è ammessa solo a favore di altri enti pubblici.

Le condanne

La Corte dei Conti ha condannato l’ex dirigente e la direttrice amministrativa a risarcire il danno erariale di 30.000 euro, 15.000 ciascuna. La somma è inferiore a quanto inizialmente richiesto dalla Procura regionale, in considerazione della perdita di valore dei banchi, alcuni dei quali mai utilizzati e altri utilizzati solo parzialmente.

Le difese

Le due imputate si erano difese sostenendo che la rottamazione dei banchi e lo smaltimento delle mascherine fossero necessari a causa della loro inutilizzabilità o non conformità alle normative. Avevano inoltre sottolineato il contesto di emergenza pandemica, che aveva reso complesse le procedure di gestione dei beni.

Tuttavia, le loro argomentazioni non hanno convinto la Corte dei Conti, che ha ritenuto che le condotte adottate fossero illegittime e che le imputate avessero agito con “colpa grave”.