Ex insegnante si laurea per la settima volta a 72 anni Di

In 17 anni un settantaduenne si è laureato 7 volte, l’ultima proprio nella mattinata del 22 marzo. La vicenda è riportata dalla Gazzetta del Sud, che racconta la carriera dell’uomo, ex dirigente Telecom di Reggio Calabria e giornalista.

L’ultima conquista universitaria è stato il titolo di dottore magistrale in Servizio sociale e politiche sociali al dipartimento Unime di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali, discutendo una tesi dal titolo “Il valore della mancanza: crescere senza padre in adolescenza”.

La voglia di studiare e laurearsi inizia da lontano, quando dopo il diploma industriale per andare a lavorare in fabbrica a Milano e il militare a Udine, tra le file dell’Esercito, Gennaro decide di dedicarsi all’insegnamento scolastico fra Reggio Calabria e Porto Torres in Sardegna, per poi riprendere a lavorare nella società nazionale delle telecomunicazioni.

Tuttavia, poco prima del pensionamento, l’uomo ha deciso di riprendere in mano i libri e iscriversi all’Università di Messina, conseguendo negli ultimi 17 anni le lauree in Scienze della comunicazione, Teoria della comunicazione e dei linguaggi, Scienze pedagogiche, Scienze cognitive, Filosofia e Sociologia. E appunto Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali.