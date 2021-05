Eurosofia, Corso sul nuovo PEI in ICF a cura della Dott.ssa Chiocca. Nei prossimi incontri esempi operativo/pratici a cura del Dott. Ciraci. Iscrizioni aperte

Eurosofia, ente qualificato dal MIUR ai sensi della direttiva 170/2016, avvia “Il nuovo modello di PEI. Guida alla compilazione” per supportare i docenti che vogliono acquisire competenze sul nuovo modello su base ICF. Nel prossimo incontro parleremo di: “Conoscere l’alunno: le prime informazioni. La partecipazione della famiglia e/o dell’alunno con disabilità”. Non perderti la diretta. Nei prossimi incontri della Dott. Chiocca interverrà anche il Dott. Ernesto Ciraci, Presidente MiSoS (Movimento insegnanti di sostegno specializzati), che farà in diretta delle simulazioni operativo/pratiche in un contesto classe eterogeneo con alunni con bisogni educativi speciali

METODOLOGIA:

Il corso si svolgerà attraverso il programma interattivo go to meeting, prevede 13 incontri da 2 ore ciascuno per un totale di 26 ore.

I materiali prodotti e presentati durante le dirette saranno inseriti all’interno dell’area riservata agli iscritti al corso comprensivi delle video-lezioni.

Attraverso il percorso formativo saranno analizzati passo dopo passo gli aspetti non immediatamente intellegibili che richiedono degli approfondimenti ed un’analisi accurata.

Gli insegnanti saranno guidati attraverso numerosi esempi, nella compilazione delle differenti sezioni del PEI.

Un corso d’aggiornamento specifico con un taglio estremamente pratico.

OBIETTIVI DEL CORSO:

Rimodulare le competenze in materia di strumenti normativi previsti per l’inclusione scolastica e sociale degli alunni ed alunne disabili e sapersi orientare nei nuovi dispositivi normativi, compilando in maniera puntuale il nuovo PEI

Relatrice: Dott. Evelina Chiocca, Presidente C.I.I.S. (Cordinamento Italiano Insegnanti Di Sostegno)

Al termine del corso Eurosofia, soggetto qualificato al MIUR per la formazione del personale della scuola ai sensi della Direttiva 170/2016, rilascerà l’attestato di frequenza.

MODALITA’ DI ADESIONE:

L’interno percorso formativo ha un costo di € 200,00 per singolo utente, è previsto un costo agevolato di € 150,00 per i soci Anief.

Gli istituti scolastici possono aderire attraverso il protocollo di intesa con Eurosofia, In questo caso tutto il personale della scuola individuato, può partecipare agli incontri gratuitamente. È possibile chiedere un preventivo e concordare una differente modalità di svolgimento direttamente con il referente della formazione.

Eurosofia ha organizzato due preziosi eventi formativi gratuiti sulla compilazione del nuovo Pei

Martedì 06 aprile 2021 abbiamo trasmesso il webinar “a cura della Prof.ssa Evelina Chiocca – Presidente C.I.I.S. (Coordinamento Italiano insegnanti di sostegno) e del Dott. Ernesto Ciraci – Presidente MiSoS (Movimento insegnanti di sostegno specializzati).

Martedì 20 aprile 2021abbiamo trasmesso il webinar GRATUITO sulla normativa scolastica e inclusione, dal Dlgs 66/2017 al nuovo modello di PEI. Ne parleremo con la Dott.ssa Evelina Chiocca. È intervenuto anche Presidente Nazionale Anief Marcello Pacifico.

