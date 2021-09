Esonero dal green pass per coloro che accedono a scuola per meno di 15 minuti. Emendamento M55 Di

Il Movimento Cinque Stelle ha presentato un emendamento al decreto Green pass che esonera dalla richiesta della certificazione Covid tutti coloro che accedono agli edifici scolastici per un tempo inferiore ai 15 minuti. La misura sarà al vaglio della Commissione Affari sociali che dovrà decidere sull’eventuale via libera.

“I fatti di cronaca degli ultimi giorni suggeriscono che in alcuni casi c’è la necessità di chiarire il senso della normativa vigente per dare serenità al personale scolastico, alle alunne, agli alunni e ai rispettivi genitori. Per prevenire situazioni difficilmente condivisibili nei confronti di chi si reca a prendere bambine e bambini a scuola, ho presentato un subemendamento al decreto Green pass che esonera dalla richiesta della certificazione Covid tutti coloro che accedono agli edifici scolastici per un tempo inferiore ai 15 minuti. Dobbiamo usare tutto il buonsenso necessario, evitare situazioni spiacevoli e venire incontro alle esigenze dei genitori e degli alunni più piccoli. La scuola è una grande comunità educante e nessuno deve sentirsi escluso”. Così Vittoria Casa, presidente commissione Cultura Scienza e Istruzione alla Camera.