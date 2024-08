Mobilità docenti 2024, pubblicati trasferimenti e passaggi. Bollettini provinciali [COMPLETO] Di

In pubblicazione i bollettini degli Uffici scolastici provinciali con gli esiti delle domande di mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2024-25.

L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio è pubblicato sul sito dell’Ufficio territoriale di destinazione, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze,

Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio è data comunicazione del provvedimento presso l’Ufficio territoriale cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all’indirizzo inserito nel portale Istanze on line.

Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici territorialmente competenti provvedono a darne comunicazione:

a) all’istituzione scolastica di provenienza;

b) all’istituzione scolastica di destinazione;

c) alla competente ragioneria territoriale dello Stato.

Al personale che non ha ottenuto il trasferimento è data comunicazione via e-mail all’indirizzo inserito all’atto della registrazione nel portale Istanze on line e tale personale potrà consultare, attraverso l’apposita funzione resa disponibile su Istanze on line, l’esito della propria domanda. OM n. 30 del 23 febbraio 2024

Elenco esiti mobilità 2024

I bollettini degli Uffici provinciali (se non è specificato, il file riguarda tutti i gradi di scuola):

ABRUZZO

L’Aquila –

Chieti e Pescara –

Teramo –

BASILICATA

Matera –

Potenza –

CALABRIA

Catanzaro – rettifica –

Cosenza –

Crotone –

Reggio Calabria –

Vibo Valentia –

CAMPANIA

Avellino secondaria II grado– secondaria I grado – primaria – infanzia –

Benevento –

Caserta –

Napoli –

Salerno –

EMILIA ROMAGNA

Bologna –

Ferrara –

Forlì Cesena –

Modena – rettifica –

Parma –

Piacenza –

Ravenna –

Reggio Emilia –

Rimini –

FRIULI VENEZIA GIULIA

Gorizia –

Pordenone –

Udine –

Trieste –

LAZIO

Frosinone –

Latina –

Rieti –

Roma –

Viterbo –

LIGURIA

Genova –

Imperia –

La Spezia –

Savona –

LOMBARDIA

Bergamo –

Brescia –

Como –

Cremona –

Lecco –

Lodi –

Mantova –

Milano primaria – infanzia – secondaria II grado – secondaria I grado –

Monza e Brianza –

Pavia –

Varese –

Sondrio –

MARCHE

Ancona –

Ascoli Piceno e Fermo –

Macerata –

Pesaro e Urbino –

MOLISE

Campobasso –

Isernia –

PIEMONTE

Alessandria –

Asti –

Biella –

Cuneo –

Novara –

Torino –

Verbano Cusio Ossola –

Vercelli –

PUGLIA

Bari e BAT – reclami –

Brindisi –

Foggia –

Lecce –

Taranto –

SARDEGNA

Cagliari –

Nuoro primaria – infanzia –secondaria I grado – secondaria II grado –

Oristano – primaria –

Sassari – secondaria II grado – secondaria I grado – primaria – infanzia –

SICILIA

Agrigento – primaria – secondaria I grado – secondaria II grado – infanzia –

Catania secondaria II grado – secondaria I grado – infanzia – primaria –

Caltanissetta –

Enna –

Messina II grado – I grado – infanzia – primaria –

Palermo –

Ragusa infanzia e primaria – secondaria –

Siracusa –

Trapani –

TOSCANA

Arezzo –

Firenze –

Grosseto –

Livorno –

Lucca – Massa –

Prato –

Pisa –

Pistoia –

Siena –

UMBRIA

Perugia –

Terni –

VENETO

Belluno –

Padova –

Rovigo –

Treviso –

Verona –

Venezia –

Vicenza –

Provincia di TRENTO –

Provincia di BOLZANO –

N.B: Attenzione a eventuali rettifiche nei prossimi giorni

Mobilità docenti 2024, come fare reclamo per erroneo esito domanda

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)