Esce per andare in bagno, studentessa precipita nel vuoto Di

Una studentessa è precipitata dal primo piano di un istituto scolastico in Campania durante l’orario di lezione, riportando gravi ferite agli arti inferiori e un possibile trauma cervicale.

Secondo quanto ricostruito preliminarmente dalla stampa locale, la giovane avrebbe chiesto all’insegnante il permesso di allontanarsi dall’aula durante un compito in classe per recarsi in bagno. Non vedendola rientrare, l’insegnante ha incaricato una compagna di verificarne l’assenza. La studentessa è stata ritrovata poco dopo a terra, in prossimità di una zona esterna adiacente ai servizi igienici femminili.

Il personale del 118, intervenuto con tempestività, ha provveduto alla stabilizzazione della giovane e al successivo trasporto d’urgenza presso una struttura ospedaliera. Le sue condizioni sono considerate serie, ma attualmente non si ha notizia di pericolo imminente di vita.

Aperta un’indagine, ipotesi al vaglio

Le forze dell’ordine, giunte sul posto, hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Sono in corso l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza interne e la raccolta delle testimonianze del personale scolastico e degli studenti. Tra le ipotesi al vaglio non viene esclusa nemmeno quella del gesto volontario, ma al momento nessuna ricostruzione è stata ufficialmente confermata.

Comunità scolastica sotto shock

La dirigente scolastica ha assicurato la massima collaborazione con le autorità e ha attivato le misure previste in questi casi. L’intera comunità educativa dell’istituto si è stretta intorno alla famiglia della ragazza, esprimendo profonda preoccupazione.