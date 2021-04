Esami terza media e Maturità, ecco la programmazione Rai dedicata. Nota MI Di

Prosecuzione della collaborazione Ministero dell’Istruzione-RAI – Programmazione dedicata agli Esami di Stato. Prosegue la collaborazione tra Ministero Istruzione e Rai con l’obiettivo di fornire contenuti sempre nuovi alle Istituzioni scolastiche, ai docenti, alle studentesse, agli studenti, alle famiglie, anche in vista degli Esami di Stato del primo e del secondo ciclo, cui sarà dedicata un’apposita programmazione.

NOTA 533.26-04-2021

Programmazione Esami di Stato del secondo ciclo di Istruzione

Dal 19 al 29 aprile, sarà in onda un ciclo di puntate speciali su Rai Scuola (canale 146 del digitale terrestre). Dalle 15.30 alle 16.30, in replica dalle 19.30 alle 20.30, dal lunedì al giovedì, “La Scuola in Tivù – Percorsi di Maturità” sarà lo spazio in cui si affronteranno tutte le novità relative all’Esame. Sedici le lezioni previste. In ciascuna di queste, un esperto del Ministero dell’Istruzione approfondirà un tema specifico. Tutti i contenuti resteranno poi sempre a disposizione sul portale di

Rai Scuola (https://www.raiscuola.rai.it/) e su Rai Play (https://www.raiplay.it/).

Sarà dedicata agli Esami di Stato del secondo ciclo anche la programmazione del venerdì di #maestri, in onda dal 7 maggio al 25 giugno prossimi, alle 15.30 su Rai3 e alle 17.40 su Rai Storia (canale 54 del digitale terrestre). Al centro della conversazione principale di ogni puntata, condotta da Edoardo Camurri, ci saranno le studentesse e gli studenti che racconteranno, in

collegamento da casa, gli argomenti dei loro elaborati, per farli diventare oggetto di ragionamento insieme a una “maestra” o un “maestro” presente in studio.

L’offerta di Rai Cultura per la #Maturità2021 sarà completata, poi, da un percorso online sul portale di Rai Scuola (http://www.raiscuola.rai.it/percorsi/maturita) dove sarà possibile trovare materiali dedicati all’Esame. “Maturità. Lezioni e approfondimenti per l’Esame di Stato”, in particolare, sarà il percorso didattico costruito con lezioni tenute da insegnanti, docenti universitari, accademici e divulgatori per tutte le studentesse e gli studenti che devono affrontare la prova.

Esami del primo ciclo di Istruzione

La RAI dedicherà uno spazio specifico anche agli Esami del primo ciclo di Istruzione all’interno del programma di Rai Gulp “La banda dei fuoriclasse”, condotto da Mario Acampa, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 15.30 alle 16.30 (canale 42 del digitale terrestre). Lo spazio dedicato agli Esami partirà dal prossimo 3 maggio, accompagnando scuole, alunne, alunni e famiglie nella fase di preparazione. Anche qui è prevista la collaborazione di esperti del Ministero dell’Istruzione. Le puntate si potranno sempre rivedere su www.labandadeifuoriclasse.it. Sul portale Rai Play è poi presente una ampia sezione ‘Learning’ con contenuti sempre a disposizione di Istituti e studenti.

La Rai, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ha già messo a disposizione una produzione televisiva mirata, una gamma di approfondimenti sempre disponibili e fruibili su ogni dispositivo digitale, su diversi canali, sui portali di Rai Cultura (www.raicultura.it), Rai Scuola (http://www.raiscuola.rai.it/) e su RaiPlay (www.raiplay.it).

Programmazione dedicata alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione:

Inglese, Arte, Musica, Educazione civica, Scienza. Sono alcune delle discipline da sempre presenti nei palinsesti di Rai Ragazzi. Rai Yoyo e Rai Gulp, oltre alla piattaforma RaiPlay e all’app RaiPlay Yoyo, presentano un’offerta arricchita di programmi in cui la componente formativa va di pari passo con il divertimento.

“La Banda dei FuoriClasse” è il programma dedicato alle alunne e agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Scuola e divertimento si incontrano, trattando le diverse discipline in modo leggero e interessante, ma sempre seguendo le direttive ministeriali nazionali. Il programma sarà in onda fino al 1° luglio e potrà essere seguito dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 15.00 alle 16.30, su Rai Gulp (canale 42 del digitale terrestre). Le puntate potranno sempre essere riviste su www.labandadeifuoriclasse.rai.it.

Programmazione dedicata alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione:

#Maestri

Sono 100 le nuove puntate previste dal programma, in onda fino al 9 luglio su Rai 3 alle 15.25 (e su Rai Storia alle 17.40). A condurre la trasmissione Edoardo Camurri che converserà con protagoniste e protagonisti della cultura italiana, per offrire lezioni sulle diverse discipline di studio.

La Scuola in Tivù

Rai Scuola realizza un’offerta di 144 lezioni dedicate alle principali discipline di indirizzo dei vari percorsi scolastici della scuola secondaria di secondo grado. Ogni lezione è tenuta da un docente ed è disponibile online sempre anche sul portale dedicato. Le puntate vanno ad aggiungersi alle oltre 900 realizzate nelle precedenti edizioni nel corso del 2020. La messa in onda è prevista fino alla prima settimana di giugno (8 nuove lezioni a settimana) con le seguenti fasce orarie:

• 8.30-12.30-16.30: lingue straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese,

arabo);

• 9.00-13.00-17.00: discipline scientifiche;

• 09.30-13.30-17.30: discipline umanistiche;

• 10.00-14.00-18.00: discipline inerenti gli istituti tecnici e professionali e lezioni di educazione civica.

La Scuola in Tivù – Istruzione degli adulti

Un progetto nato per non lasciare indietro nessuno. Sono le lezioni dedicate agli iscritti ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA). Un percorso didattico di 30 puntate organizzato su quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, storico-sociale e scientifico-tecnologico): 22 lezioni, una per ciascuna delle competenze previste dai percorsi di istruzione per gli adulti di primo livello, più altre 8 di approfondimento. Vogliono essere anche un supporto per il conseguimento del

titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 20.30 fino al 23 aprile. Restano sempre disponibili sui portali di Rai Scuola e di Rai Play.

Speciali Rai Scuola: educazione civica

Sono otto i temi che verranno approfonditi con esperti e personalità della cultura per il percorso tutto dedicato all’insegnamento dell’educazione civica ora obbligatorio in tutte le scuole. Le puntate vanno in onda su Rai Scuola il mercoledì, a settimane alterne, alle 11.30 (con repliche alle 15.30 – 19.30-23.30) e fino al 16 giugno.

#raistoriaperglistudenti

Dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 17.00, fino a fine giugno Rai Storia offre due ore di “ripasso” di Storia nello spazio “#raistoriaperglistudenti”, anche su RaiPlay e con approfondimenti al sito di Rai Cultura