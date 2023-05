Esami terza media e maturità alunni in ospedale o istruzione domiciliare: previste le stesse prove. Vademecum buone prassi Di

L’ordinanza ministeriale n. 45 del 9 marzo per gli esami di maturità e la nota informativa n. 4155 del 07-02-2023 per gli esami di terza media 2022/23 forniscono indicazioni specifiche per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare. L’USR Lombardia riprende tali indicazioni e pubblica un vademecum con alcune buone prassi utili per studenti in ospedale o in carcere.

Tra le buone prassi:

Il Dirigente scolastico e il Consiglio di classe segnalano la storia scolastica dell’allievo in ospedale o in istruzione domiciliare in modo compiuto ed esaustivo, a tutela della privacy consegnandola in plico distinto e chiuso al Presidente della Commissione d’esame unitamente al documento del 15 maggio previsto per l’intera classe.

Per gli alunni e per gli studenti costretti all’isolamento, in ospedale o in Istruzione domiciliare, per immunodepressione grave, si ricorda l’importanza di far svolgere le prove in una stanza predisposta all’uopo, che garantisca l’isolamento e al contempo la sorveglianza. Per gli allievi con fobia sociale importante, certificata da personale medico specialistico, le prove devono essere comunque svolte con la sorveglianza dei docenti della commissione individuati a tal fine dal Presidente della Commissione.

Il Dirigente scolastico e il Consiglio di classe verificano l’avvenuta effettuazione delle prove INVALSI e, per la Secondaria di II grado, la corretta compilazione del Curriculum dello studente secondo modalità, organizzazione e tempi compatibili con il decorso della malattia del candidato.

Il Dirigente scolastico e i docenti del Consiglio di classe verificano per tempo l’efficacia della connettività e la disponibilità di una stampante che consenta la riproduzione rapida e corretta delle prove.

L’USR infine ricorda che scuola in ospedale e istruzione domiciliare non comportano prove differenti rispetto a quelle

previste per la classe e che per essere ammessi a sostenere l’esame di stato gli obiettivi minimi previsti per ciascuna materia del curriculum devono essere stati raggiunti.

Indicazioni e vademecum

