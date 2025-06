Esami di Stato nel caldo torrido, docenti in allarme: “Serve climatizzazione urgente nelle scuole del Sud, ecco le nostre richieste” Di

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani lancia un appello urgente al ministro Valditara per fronteggiare l’emergenza caldo che si abbatterà sulle scuole durante gli Esami di Stato.

Con le previsioni meteorologiche che annunciano temperature estremamente elevate, soprattutto nelle regioni del Sud Italia, l’organizzazione presieduta da Romano Pesavento chiede l’attivazione immediata di un piano infrastrutturale nazionale per l’installazione di sistemi di climatizzazione negli edifici scolastici.

La richiesta arriva in vista dell’imminente avvio delle prove d’esame, quando migliaia di studenti e docenti dovranno affrontare giornate già caratterizzate da un notevole carico emotivo e psicofisico.

“Inaccettabile affrontare prove determinanti in condizioni al limite”

Il Coordinamento denuncia una situazione che definisce “inaccettabile” per un Paese moderno come l’Italia: “migliaia di studenti e docenti debbano affrontare prove determinanti in condizioni ambientali al limite della sostenibilità”.

Il caldo torrido durante gli esami rappresenta un ulteriore fattore di rischio per la salute e la serenità di tutti i soggetti coinvolti, con particolare attenzione alle persone fragili o affette da patologie croniche.

L’organizzazione richiama i principi costituzionali, sottolineando come il diritto allo studio e il diritto al lavoro in un ambiente salubre siano tutelati dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali sui diritti umani. “Garantire ambienti scolastici adeguatamente climatizzati non è un lusso, ma una necessità impellente e un dovere istituzionale”, si legge nell’appello.

Piano in quattro punti: task force, fondi straordinari e protocolli sanitari

La proposta del CNDDU al ministro Valditara si articola in quattro punti specifici.

Prima richiesta: l’attivazione immediata di una task force ministeriale per monitorare le criticità legate al caldo nelle scuole sede d’esame.

Secondo punto: l’adozione già per il 2025 di un piano nazionale di adeguamento climatico degli edifici scolastici, con priorità per quelli situati nelle aree climaticamente più esposte.

Il terzo intervento riguarda l’erogazione di fondi straordinari per l’acquisto e l’installazione di impianti di climatizzazione portatili o fissi nelle scuole secondarie di secondo grado.

Infine, la predisposizione di protocolli di tutela della salute per studenti e personale scolastico durante eventi climatici estremi.

“Solo attraverso interventi strutturali, pianificati e concreti sia possibile rendere le nostre scuole ambienti realmente inclusivi, sicuri e rispettosi della dignità di tutti”, conclude il presidente Pesavento.

Temperature nelle scuole: tra normative generiche e comfort necessario

Contrariamente a quanto si possa pensare, il DLGS 81/2008 non stabilisce valori precisi per la temperatura nelle scuole, limitandosi a rimandare a fonti tecniche complesse che devono essere adattate caso per caso all’ambiente scolastico.

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro affronta il tema solo in termini generali, mentre alcune regioni hanno tentato di colmare il vuoto normativo. Il Veneto, ad esempio, ha stabilito con la Delibera n. 1887 del 1997 specifici limiti di temperatura e umidità per i luoghi di lavoro, creando un precedente significativo nel panorama legislativo.

Le indicazioni tecniche per il benessere scolastico

Per gli ambienti scolastici, il riferimento principale rimane la Legge 23/1996 e le norme tecniche UNI EN ISO 7726 e 7730 che definiscono i parametri per il comfort termico. Secondo lo studio “Sicurezza e Benessere nelle scuole” dell’INAIL, la temperatura ideale per le attività didattiche dovrebbe oscillare tra i 19-22°C in inverno e i 24-26°C in estate, con un’umidità relativa rispettivamente del 40-50% e 50-60%.

Nonostante l’assenza di una normativa vincolante specifica, garantire un ambiente scolastico confortevole rimane fondamentale. L’inosservanza di tali indicazioni potrebbe configurare una violazione dell’articolo 2087 del codice civile, che impone il rispetto dell’integrità fisica e morale dei lavoratori, estendendo implicitamente la tutela anche agli studenti negli ambienti educativi.

Leggi anche

La temperatura nelle classi in inverno ed in estate: esiste un minimo e un massimo per legge?