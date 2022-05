Esame terza media, tra la fine delle lezioni (con elenco date per regione) e il 30 giugno. Prevista sessione suppletiva Di

Esami di terza media tra la fine delle lezioni ed entro il 30 giugno. Così è previsto dall’ordinanza 64 del 14 marzo 2022. Quest’anno si ritorna alle prove scritte anche per gli esami di terza media: ci sarà una prova scritta di italiano e una di matematica.

Come previsto dall’articolo 3 dell’OM 64, la valutazione finale viene espressa in decimi:

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall’articolo 13 del DM 741/2017. L’esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica.

Prevista sessione suppletiva

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica.

Quando finisce la scuola

Ricordiamo pertanto la fine delle lezioni per tutte le regioni:

Alto Adige: 16 giugno 2022

Abruzzo: 8 giugno 2022

Basilicata: 8 giugno 2022

Calabria: 9 giugno 2022

Campania: 8 giugno 2022

Emilia Romagna: 4 giugno 2022

Friuli Venezia Giulia: 11 giugno 2022

Lazio: 8 giugno 2022

Liguria: 10 giugno 2022

Lombardia: 8 giugno 2022

Marche: 4 giugno 2022

Molise: 8 giugno 2022

Piemonte: 8 giugno 2022

Puglia: 9 giugno 2022

Sardegna: 8 giugno 2022

Sicilia: 10 giugno 2022

Toscana: 10 giugno 2022

Trentino: 11 giugno 2022

Umbria: 9 giugno 2022

Valle D’Aosta: 8 giugno 2022

Veneto: 8 giugno 2022