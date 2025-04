Esame di abilitazione ottico e odontotecnico 2024, come si svolge: prova scritta, pratica e colloquio. Indicazioni nella nota MIM Di

Con nota del 4 ottobre il MIM fornisce le indicazioni per lo svolgimento dell’esame di abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e odontotecnico, disciplinato dall’OM del 6.8.2021 n. 248.

Requisiti di ammissione

Sono ammessi agli esami i candidati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) possesso di uno dei seguenti titoli di istruzione secondaria di secondo grado:

-diploma di maturità di istruzione professionale per gli indirizzi di “Ottico” o di “Odontotecnico” conseguito entro l’anno scolastico 2013/2014;

-diploma di istruzione secondaria di secondo grado professionale del Settore “Servizi” – Indirizzo “Servizi socio-sanitari” – Articolazione

“Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico” o “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” conseguito entro l’anno scolastico 2021/2022;

b) possesso del diploma di qualifica, rispettivamente, di “operatore meccanico ottico” o di “operatore meccanico odontotecnico” conseguito entro l’anno

scolastico 2013/2014, fatte salve le prove di accesso di cui all’articolo 4 dell’O.M. n. 248/2021;

c) limitatamente all’esame di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliarie delle professioni sanitarie di Ottico, possesso di Laurea in Scienze e Tecnologie Fisiche (L-30) con contenuti, pari ad almeno 30 CFU, relativi ai settori disciplinari BIO/06, BIO/09, BIO/10, BIO/13, BIO/14, BIO/16, BIO/17, BIO/19, MED/04, MED/30, MED/42, FIS/03 e FIS/07, di cui non meno di 15 cfu in settori BIO e MED.

Prove

L’esame di abilitazione consta di una prova scritta e di una prova pratica, le cui tracce sono elaborate dalla Commissione, e di un colloquio.

La prova scritta dà diritto ad un massimo di 15 punti. Tale prova verte sulle seguenti materie:

a) per l’abilitazione all’arte ausiliaria di Ottico: Discipline sanitarie (Anatomia, fisiopatologia oculare e igiene); Ottica, Ottica applicata; Diritto e pratica commerciale, legislazione socio- sanitaria; Lingua straniera;

b) per l’abilitazione all’arte ausiliaria di Odontotecnico: Scienza dei materiali dentali; Gnatologia; Diritto e pratica commerciale, legislazione sociosanitaria; Lingua straniera;

La prova pratica è diretta a verificare le capacità tecniche e le competenze operative dei candidati in relazione, rispettivamente, all’arte ausiliaria di Ottico e di

Odontotecnico e dà diritto ad un massimo di quaranta punti.

Il colloquio verte su materie oggetto delle prime due prove e dà diritto ad un massimo di 15 punti.

L’esame di abilitazione è superato se il candidato consegue non meno di 25 punti nella prova pratica e complessivamente almeno sessanta punti su cento.

NOTA