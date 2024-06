Errore nella Mad, 5 docenti rischiano il posto: il caso in Trentino Di

Negli ultimi anni, molte scuole hanno dovuto attingere fuori dalla graduatoria ufficiale, ricorrendo anche a docenti non abilitati. Questa soluzione temporanea ha portato alla luce un problema serio quest’anno, quando alcuni insegnanti hanno compiuto un errore nella compilazione del modulo per la Messa a disposizione. Molti, indicando erroneamente l’anno di conseguimento del titolo, hanno rischiato il licenziamento per falso involontario.

Cinque docenti di scuola primaria, in Trentino, si trovano ora in una situazione complessa. Uno di questi, assunto a metà settembre, ha già ricevuto la notifica di risoluzione del contratto. La situazione si aggrava con la prospettiva di denunce penali. I dirigenti scolastici, cercando chiarimenti, hanno visto i docenti rivolgersi alla Uil Scuola per assistenza legale.

Come segnala il Corriere del Trentino, il problema non è semplice, ma è ancora frutto di un sistema complesso e forse un po’ cavilloso. Chi, infatti, si è diplomato all’Istituto magistrale prima del 2001-2002 è abilitato all’insegnamento e così per chi ha frequentato il liceo psico-pedagogico, ma solo in determinati anni, altrimenti serve la laurea in Scienze della formazione primaria. L’errore commesso dai cinque docenti è stato scoperto attraverso un controllo puntuale delle dichiarazioni.

Il consigliere provinciale Filippo Degasperi ha espresso preoccupazione per le persone coinvolte e per l’efficacia del sistema in generale, mettendo in dubbio i benefici per gli studenti e chiedendosi chi occuperà i posti lasciati vacanti da questi docenti.