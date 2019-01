In data odierna, si è insediato il nuovo direttore dell’USR Toscana, Ernesto Pellecchia.

Pellecchia, come riferisce l’Ansa, aveva in precedenza lavorato in Toscana, dapprima come vice-provveditore a Pistoia e poi sempre come vice-provveditore a Firenze.

Successivamente, Pellecchia è stato direttore regionale in Abruzzo e Liguria.

La redazione augura buon lavoro al Direttore Pellecchia.