Erasmus+: un bilancio 2023 da record per l'istruzione scolastica

Il programma Erasmus+ si conferma un motore di crescita per l’istruzione scolastica europea, registrando un bilancio 2023 estremamente positivo. L’aumento delle domande approvate dall’agenzia nazionale INDIRE testimonia il crescente interesse verso questa straordinaria opportunità di formazione e scambio culturale.

Erasmus+: una palestra di cittadinanza attiva

Partecipare ad un’esperienza Erasmus+ significa aprirsi a nuove prospettive, confrontarsi con culture diverse e sviluppare competenze trasversali essenziali per il futuro. Gli studenti hanno la possibilità di studiare all’estero, arricchendo il proprio percorso formativo e linguistico. Allo stesso tempo, docenti e personale scolastico possono aggiornare le proprie competenze, confrontarsi con metodologie didattiche innovative e creare reti di collaborazione internazionale.

L’Italia protagonista, la Sicilia sul podio

Con oltre 700.000 studenti universitari coinvolti dal 1987, l’Italia si conferma tra i paesi più attivi nel programma Erasmus+. Tra il 2014 e il 2021, il nostro paese ha accolto 190.000 studenti, posizionandosi al secondo posto in Europa per capacità attrattiva. Nel 2023, la partecipazione italiana ha registrato un ulteriore incremento, con oltre 16.000 studenti e 10.000 docenti in mobilità.

La Sicilia si distingue come meta prediletta del progetto, grazie a iniziative come “Study in Sicily” e la Fiera Didacta organizzata da INDIRE. La regione si posiziona al secondo posto per numero di progetti finanziati (261) e al primo posto per numero di istituti scolastici accreditati (121).