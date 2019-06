Erasmus+: partiranno oltre 4.200 docenti italiani. Regioni più attive Campania, Sicilia e Lazio

È la mobilità per formazione offerta da Erasmus+ agli insegnanti, ma anche al personale della scuola e allo staff che si occupa di educazione degli adulti.

Si sono appena concluse le procedure di valutazione gestite dall’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire per i progetti di mobilità per apprendimento 2019 relativi all’Azione Chiave 1 nell’Istruzione scolastica e nell’Educazione degli adulti.

SCUOLA – Nell’ambito Istruzione scolastica, l’Agenzia ha ricevuto ha ricevuto 496 candidature di cui sono stati approvati, dopo selezione formale e qualitativa, 199 progetti che consentiranno a 4.256 (+9% rispetto al 2018) persone tra insegnanti, dirigenti e personale amministrativo della scuola di effettuare un’esperienza di mobilità europea per un corso di formazione, job shadowing (attività di osservazione sul campo) o incarichi di insegnamento. L’impegno finanziario per sostenere la mobilità in quest’ambito è di circa 9.900.000 euro (+ 15% rispetto al budget 2018). Ogni progetto in media consentirà la mobilità di 21 persone, mentre le regioni più attive sono nell’ordine la Campania, la Sicilia e il Lazio.

ADULTI – Per quanto riguarda l’ambito Educazione degli adulti, le mobilità riguarderanno 959 persone (+37% rispetto al 2018), risultato dei 52 progetti vincitori presentati dalle organizzazioni nazionali che si occupano di apprendimento per adulti, per un finanziamento totale di circa 1.900.000 euro (+42% in confronto ai finanziamenti 2018). In quest’ambito le regioni più presenti sono nell’ordine la Sicilia, la Lombardia e l’Emilia Romagna. Nel complesso, rispetto alle 86 candidature presentante alla scadenza di febbraio scorso, verranno finanziati il 60% dei progetti di mobilità. Quest’anno il tasso di approvazione è il più altro mai raggiunto in Erasmus+ per questo tipo di attività di formazione in Europaindi