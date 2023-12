Erasmus +, oltre 10mila docenti in partenza: numeri in aumento rispetto al 2022. Tutti i numeri Di

Il 2023 segna in Italia una forte crescita nel volume delle attività del Programma Erasmus+ rivolte al mondo della scuola, con incrementi significativi nelle opportunità di studio in Europa rivolte agli alunni e di attività di formazione per docenti e personale scolastico.

È quanto emerge dagli esiti nazionali delle selezioni gestite dall’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire e relative alle richieste di finanziamento nell’ambito dell’invito a presentare proposte 2023.

“Rispetto al 2022 – dichiara il Direttore generale Erasmus+ Indire, Flaminia Galli – i numeri della partecipazione sono aumentati sensibilmente. Ciò mette in luce il crescente interesse delle scuole italiane per la mobilità ai fini di apprendimento e la capacità progettuale di tanti Istituti scolastici. Sempre più scuole si mettono in gioco con una strategia a lungo termine, il Piano Erasmus, che grazie all’Accreditamento permette di usufruire fino 2027 di importanti opportunità di crescita e formazione per gli studenti e per il personale scolastico”.

L’Accreditamento Erasmus+ è la porta di accesso a progetti di mobilità internazionale finanziati con l’Azione chiave 1, nell’ottica di una strategia di lungo termine a sostegno della mobilità degli alunni e del personale della scuola per migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento. Una volta ottenuto l’Accreditamento come singolo istituto o come coordinatore di consorzio, è sufficiente presentare annualmente una richiesta di budget alla Agenzia nazionale Erasmus+ Indire.

Complessivamente, in Italia risultano accreditati per il settore scuola 989 istituti, di cui 59 come coordinatori di consorzi. La Sicilia si attesta al primo posto con 121 istituti, di cui 4 come coordinatori di consorzio. Seguono la Campania con 112 (di cui 2 consorzi), la Lombardia con 92 (10 consorzi) e la Puglia con 81 istituti (3 consorzi). All’ultima scadenza del 19 ottobre 2023 si è registrato un ulteriore incremento delle candidature ricevute per ottenere l’accreditamento Erasmus+ nel 2024: 1.123 (+17%), di cui 18 come coordinatori di consorzi. Le valutazioni sono in corso.

Alla scadenza del 23 febbraio 2023, Erasmus+ Indire ha ricevuto 932 richieste da Istituti accreditati, di cui 57 come Consorzi (questo numero somma gli Istituti e i Consorzi accreditati negli anni 2020, 2021 e 2022). Risultano approvate 921 Richieste di finanziamento (di cui 865 di singoli istituti e 56 ricevute da Consorzi di scuole coordinati dagli USR o da Istituti capofila). Il budget distribuito ai 921 progetti finanziati supera i 30,5 milioni di euro e sosterrà 7.334 docenti e personale della scuola di fare esperienze di formazione in corsi strutturati (4.435), job shadowing (2.798) o insegnamento in altri Paesi aderenti al Programma (101).

Inoltre, sono in partenza 13.722 alunni (+26% rispetto al 2022), che vivranno esperienze di mobilità di breve periodo Erasmus+, sia individuali (1.175) che di gruppo (11.419) in scuole europee. Inoltre, 1.128 alunni hanno scelto invece di trascorre periodi di studio in una scuola partner della durata fino a un anno. Infine, saranno 294 gli esperti e gli insegnanti europei ospitati nelle scuole italiane.