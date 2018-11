Epale: “Sviluppare lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità nell’educazione e istruzione degli adulti”

L’Unità EPALE Italia, che gestisce la community online per l’apprendimento degli adulti in Europa, organizza a Milano dal 5 al 7 novembre l’incontro “Sviluppare lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità nell’educazione e istruzione degli adulti”.

L’evento offre una panoramica sulle politiche europee che incentivano lo sviluppo della competenza imprenditoriale, mettendo in evidenza i punti di forza e le criticità. Durante i lavori sarà analizzato lo stato dell’arte in Italia, al fine di proporre strumenti a supporto degli operatori e linee guida rivolte ai decisori per lo sviluppo dello spirito di imprenditorialità nell’educazione degli adulti.

All’incontro iniziale, in programma lunedì 5 novembre (ore 14,30) nella Sala Belvedere Enzo Jannacci del Palazzo Pirelli, interverranno Carlo Borghetti, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Maria Assunta Palermo, del Ministero dell’Istruzione e dell’Università, Delia Campanelli, Direttore dell’USR Lombardia e Fiorella Capuzzo del Consiglio Regionale della Lombardia.

In programma anche interventi di esperti nazionali e internazionali provenienti dalla Banca Mondiale, Università degli Studi di Firenze e Confindustria, oltre alla presentazione di alcune esperienze regionali a confronto.