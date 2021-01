Emiliano (Puglia): “Se apriamo tutte le scuole, mettiamo in movimento un milione di persone e i casi risalgono” Di

“In Puglia il contagio è stabile ma è elevato, significa che basta un nulla per ripartire violentemente verso la terza ondata”. Lo ha spiegato il presidente della Regione, Michele Emiliano, a Sky Tg24.

Il governatore ha ribadito la necessità di mantenere la didattica a distanza, per evitare di rimettere in movimento troppe persone contemporaneamente: “In Puglia se apriamo tutte le scuole mettiamo in movimento 1 milione di persone, è evidente che i contagi salgono, non per colpa della scuola ma perché si mettono in movimento”.

La didattica a distanza per Emiliano “deve essere fornita in modo adeguato dalla scuola perché laddove dovesse accadere come sta accadendo di avere bisogno della Dad, questa deve funzionare e deve essere gestita con intelligenza e capacità”.

Un’occasione ritiene Emilano “anche per dotare tutte le scuole italiane di quel sistema di connettività che servirà ai ragazzi ad apprendere come funzionerà il loro modo di lavare del futuro. È un’occasione importante”.