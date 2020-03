Emergenza insegnanti di sostegno: precari chiedono di non arrivare impreparati all’avvio dell’anno scolastico 2020/21

comunicato – Porto alla Vostra attenzione quanto il Movimento Nazionale Docenti Specializzati e Specializzandi sul Sostegno richiede al MIUR affinché sia possibile arginare l’emergenza per l’Anno Scolastico 2020\2021 evitando che sia leso il diritto all’istruzione degli studenti con disabilità.

Sottolineiamo che i docenti specializzati e specializzandi sul sostegno, oltre ad aver già effettuato un duro iter di selezione in ingresso per accedere al corso di specializzazione, hanno affrontato mesi di corsi sulle metodologie e sulle strategie più opportune da mettere in campo per garantire l’inclusione di ciascuno studente, hanno seguito laboratori su tematiche inerenti l’inclusione, hanno affrontato tirocini sul campo ed hanno sostenuto esami per verificare l’acquisizione delle competenze.

Ciò detto, considerata la gravità del momento storico che il Paese sta affrontando a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19 e delle misure restrittive ad essa legate, tenuto conto delle richieste non sempre giustificate che da più parti si avanzano chiedendo l’immissione straordinaria dei precari omettendo la procedura concorsuale, il Movimento ribadisce con forza i seguenti punti:

gli Specializzati e gli Specializzandi del IV Ciclo sono gli unici docenti che hanno diritto a ricoprire le cattedre sul sostegno, in quanto in possesso della formazione prevista per tale tipologia di incarico;

gli Specializzati e gli Specializzandi del IV Ciclo sono gli unici docenti ad aver diritto ad un’immissione in ruolo sulle suddette cattedre, in deroga alla procedura concorsuale e a prescindere dagli anni di servizio prestati;

l’enorme squilibrio fra il “bisogno” degli alunni con disabilità e la disponibilità di docenti qualificati, rende tutti gli Specializzati e gli Specializzandi indispensabili in questa delicatissima fase, nel rispetto dell’articolo 97 della Costituzione, terzo comma, il quale recita testualmente: “Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”; la presente situazione di estrema emergenza, comprovata dall’emanazione del DPCM 08.03.2020, rientrerebbe pienamente nei “casi stabiliti dalla legge” ai quali fa riferimento il dettato costituzionale;

sarebbe auspicabile, considerati gli eventi, avvalersi di una procedura di immissione in ruolo snella e diretta, che tenga conto della triplice selezione preliminare al Corso di Specializzazione a numero chiuso e delle competenze maturate durante lo svolgimento dello stesso; a sostegno della presente istanza, ricordiamo inoltre che il TAR del Lazio con le sentenze n.196/2019 e n. 293/2020, ha sottolineato la necessità di normalizzare la situazione, che da anni viene gestita con meccanismi farraginosi e lenti, specie per quanto concerne la ridefinizione degli Organici di Diritto;

considerata l’impossibilità di espletare le procedure concorsuali in tempi rapidi, procedere a ulteriori selezioni nei confronti di un numero di docenti già selezionato e nettamente inferiore alla necessità reale non è di alcun vantaggio in questo delicato momento alla già provata Pubblica Amministrazione; d’altro canto, il meccanismo dell’Elenco Unico da noi proposto nell’incontro del 27 febbraio al MIUR rappresenta un’alternativa rapida, razionale ed efficace;

è necessario, entro la data di aggiornamento delle graduatorie e dei titoli, porre mano al regolamento che regola gli incarichi sul Sostegno, unificando le fasce sullo stesso e svincolandole definitivamente dall’abilitazione su materia, punto sul quale si è registrata una reciproca convergenza tra le parti nell’incontro del 27 febbraio;

è necessario, data l’emergenza sanitaria in essere, prevedere l’estensione della riserva per la presentazione del Titolo di Specializzazione per i corsisti del IV Ciclo, qualora il perdurare della stessa rendesse impossibile la chiusura del Corso entro il termine del maggio 2020, previsto dal D.M. n. 176/2020.

Grazie

Movimento Nazionale Docenti Specializzati e Specializzandi sul Sostegno