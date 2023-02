Elezioni regionali, in 155 comuni di Lazio e Lombardia seggi fuori dalle scuole. Report di Cittadinanzattiva Di

In vista delle prossime elezioni regionali di domenica e lunedì prossimi, 155 comuni in Lombardia e Lazio hanno deciso di spostare i seggi elettorali fuori dalle scuole. Di questi, 147 sono comuni lombardi e solo 8 sono del Lazio, la maggior parte di piccole e medie dimensioni.

Questi risultati sono stati ottenuti tramite un’indagine promossa dalla Scuola di Cittadinanzattiva, che ha coinvolto i 1905 Comuni delle due Regioni interessate. La richiesta era di conoscere se i comuni avessero preso in considerazione la possibilità di spostare i seggi elettorali da istituti scolastici a sedi alternative e quali sarebbero state le conseguenze organizzative e economiche. Di questi 1905 comuni, 371 hanno risposto e 155 hanno confermato lo spostamento o hanno intenzione di farlo.

Secondo il Ministero dell’Interno, l’88% dei 61.562 seggi elettorali sono situati all’interno di edifici scolastici, di cui il 75% sono destinati alla didattica e il 35% presenta barriere architettoniche. Questi 155 comuni si aggiungono ai 78 che Cittadinanzattiva aveva censito durante le elezioni amministrative dello scorso giugno.

Cittadinanzattiva sta continuando a chiedere al Governo un nuovo stanziamento per agevolare le amministrazioni nella ricerca di locali alternativi agli edifici scolastici e, nel frattempo, sta promuovendo la digitalizzazione del procedimento elettorale e la sperimentazione del voto elettronico per favorire la partecipazione elettorale di persone con disabilità, anziani e cittadini che vivono lontano per motivi di studio, lavoro o salute.

ELENCO COMUNI CHE HANNO SPOSTATO I SEGGI

58 i Comuni con meno di 1000 abitanti (e non oltre 1.099)

Bedulita BG; Fuipiano Valle I. BG; Piazzolo BG; Taleggio BG; Valbondione BG; Valgoglio BG; Cevo BS; Lozio BS; Marmentino BS; Paisco Loveno BS; Saviore dell’Adamello BS; Vione BS; Argegno CO; Barni CO; Claino con Osteno CO; Corrido CO; Cremia CO; Griante CO; Magreglio CO; San Bartolomeo Val Cavargna CO; Quintano CR; Azzanello CR; Cumignano sul Naviglio CR; Pessina Cremonese CR; Ripalta Guerina CR; Taceno LC; Cornovecchio LO; Maccastorna LO; Terranova de’ Passerini LO; Mariana Mantovana MN; Bagnaria PV; Calvignano PV; Campospinoso PV; Casanova Lonati PV; Castelnovetto PV; Costa de’ Nobili PV; Langosco PV; Olevano di Lomellina PV; Ottobiano PV; Rosasco PV; Rovescala PV; San Cipriano Po PV; San Zenone al PO’ PV; Semiana PV; Spessa PV; Suardi PV; Andalo Valtellino SO; Caiolo SO; Castello dell’Acqua SO; Mazzo di Valtellina SO; Mello SO; Verceia SO; Bedero Valcuvia VA; Masciago Primo VA; Viticuso FR; Castel di Tora RI; Collegiove RI; Turania RI.

84 Comuni dai 1.100 ai 5.000 abitanti

Barzana BG; Cazzano Sant’Andrea BG; Cenate Sopra BG; Cene BG; Colzate BG; Comun Nuovo BG; Leffe BG; Parre BG; Presezzo BG; Schilpario BG; Torre Pallavicina BG; Zandobbio BG; Berlingo BS; Gardone Riviera BS; Limone sul Garda BS; Milzano BS; Moniga del Garda BS; Ossimo BS; Pozzolengo BS; Sabbio Chiese BS; San Paolo BS; Sonico BS; Tavernole sul Mella BS; Vallio Terme BS; Anzano del Parco CO; Rodero CO; Valbrona CO; Acquanegra CR; Cremosano CR; Pianengo CR; San Giovanni in Croce CR; Scandolara Ravara CR; Stagno Lombardo CR; Barzio LC; Carenno LC; Cesana Brianza LC; Costa Masnaga LC; Ello LC; Oliveto Lario LC; Primaluna LC; Borgo San Giovanni LO; Casaletto Lodigiano LO; Caselle Lurani LO; Cervignano d’Adda LO; Fombio LO; Montanaso Lombardo LO; Ospedaletto Lodigiano LO; Castiraga Vidardo LO; Massalengo LO; Bozzolo MN; Canneto sull’Oglio MN; Commessaggio MN; Pomponesco MN; Bubbiano MI; Bussero MI; Ossona MI; Ceranova PV; Chignolo Po PV; Mezzanino PV; Retorbido PV; Roncaro PV; Vellezzo Bellini PV; Aprica SO; Buglio in Monte SO; Delebio SO; Gordona SO; Grosio SO; Piateda SO; Prata Camportaccio SO; Valdidentro SO; Bordio Lomnago VA; Brezzo di Bedero VA; Brissago Valtravaglia VA; Castelveccana VA; Daverio VA; Maccagno con Pino e Veddasca VA; Luvinate VA; Taino VA; Ternate VA; Correzzana MB; Colonna RM; Nemi RM; Amaseno FR; Atina FR.

9 Comuni dai 5.100 a 10.000 abitanti

Curno BG; Gandino BG; Cabiate CO; Villa Guardia CO; Gonzaga MN; Moglia MN; Livigno SO; Rodigo MN; Cassolnovo PV.

2 Comuni da 10.000 a 15.000

Alzano Lombardo BG; Valmadrera LC.

1 Comune dai 16.000 a 50.000

Lecco.

1 Comune con più di 120.000 abitanti

Bergamo.