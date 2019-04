Elezioni europee, in quali giorni le scuole sede di seggio saranno chiuse

Domenica 26 maggio 2019 è giornata di elezioni.

Infatti sono stati convocati per quella giornata sia i comizi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia,

che quelli per le elezioni suppletive nei collegi unìnominali n. 04 (Trento) e n. 06 (Pergine Valsugana) della XXVIII Circoscrizione Trentino-Alto Adige.

Inoltre è stata fissata, sempre per domenica 26 maggio, la data dì svolgimento del turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali ed eventualmente circoscrizionali) nelle regioni a statuto ordinario/ con eventuale turno di ballottaggio per l’eiezione dei sindaci domenica 9 giugno 2019.

L’elenco aggiornato e completo dei comuni di regioni a statuto ordinario interessati al predetto turno elettorale (in numero di circa 3.670) è consultabile sul sito di questo Ministero (https:lldqit.interng,QQv.it/glezigni).

Sempre domenica 26 maggio sono stati convocati i comizi per l’elezione del Presidente e del Consiglio regionale del Piemonte e i Presidenti delle Regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, fissata anche la data del voto del turno ordinario annuale di elezioni amministrative nelle anzidette due regioni a statuto speciale. L’organizzazione di tali consultazioni elettorali è rimessa alla competenza delle stesse Regioni.

Per tutte le anzidette consultazioni elettorali, le operazioni di votazione sì svolgeranno nella sola giornata di domenica 26 maggio dalle ore 7 alle ore 23 ai sensi dell’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

Le operazioni di scrutinio, prima per le elezioni europee e poi per le elezioni suppletive della Camera, avranno inizio nella stessa giornata di domenica, subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti, mentre le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali e amministrative avranno inizio alle ore 14 di lunedì 27 maggio.

I locali scolastici sedi degli uffici di sezione, salvo diverse intese in sede locale, saranno messi a disposizione delle amministrazioni comunali interessate dal pomeriggio di venerdì 24 maggio sino all’intera giornata di lunedì 27 maggio e, nei comuni interessati anche alle elezioni regionali e amministrative, sino all’intera giornata di martedì 28 maggio 2019.

circolare USR Piemonte