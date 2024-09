Elezioni CSPI, assegnati alla Uil i seggi nella scuola dell’obbligo e ATA, D’Aprile: “Qualcosa è cambiato. Da zero a quattro seggi” Di

La Segreteria nazionale della UIL Scuola Rua esprime grande soddisfazione per il risultato delle recenti elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI).

Un successo che premia la coerenza, l’impegno e la competenza dimostrati dal sindacato negli anni e rafforza la sua identità.

Un cambiamento significativo rispetto al passato, quando nel 2015 alla UIL Scuola non era stato assegnato alcun seggio. Questa volta, i dati elettorali disegnano nuovi equilibri in cui la sigla guidata da Giuseppe D’Aprile gioca un ruolo centrale, ottenendo quattro seggi: scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e personale ATA.

“È un risultato che arriva come risposta a scelte non sempre facili da prendere”, afferma D’Aprile. “Abbiamo scelto di seguire la nostra linea di ascolto, coerenza, impegno e attenzione, e le persone ci hanno seguito.”

Il dato elettorale, che assegna alla UIL oltre 100mila voti, più del doppio rispetto al 2015, permette di entrare nel “parlamentino” del Ministero dell’Istruzione e del Merito con un rappresentante per ogni grado della scuola dell’obbligo.

Nel dettaglio, la Uil Scuola Rua si afferma nelle preferenze del personale Ata, con oltre 32.000 voti (nel 2015 erano 15.379) e risulta primo sindacato in Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia e Sardegna. È primo sindacato in Calabria, Campania nel primo e secondo grado; in Sardegna nel primo grado, nella Provincia Autonoma di Trento nel secondo grado; in Campania nella scuola primaria; in Sicilia, Basilicata e Campania nella scuola dell’infanzia. L’analisi del voto registra oltre 20 mila preferenze nella scuola primaria (a fronte di 9.854 del 2015), più di 15mila nella scuola secondaria di primo grado (a fronte di 10.434 del 2015). Sono circa 20.000 le preferenze date ai candidati della secondaria di secondo grado (erano 7.275 nel 2015). La UIL Scuola Rua si afferma nelle preferenze del personale ATA, con oltre 32mila voti, risultando il primo sindacato in diverse regioni. È anche primo sindacato in molte province nei diversi ordini di scuola.

D’Aprile sottolinea la crescita dell’identità di sigla come elemento distintivo di questo risultato, che riempie di orgoglio e responsabilità il sindacato. In una elezione con forte caratterizzazione istituzionale, emerge la necessità di osare per affermare le proprie idee e immaginare soluzioni diverse a tutela di tutta la comunità educante.

Il segretario, in una nota, ringrazia i candidati, che hanno fatto la differenza, i lavoratori e i segretari regionali e territoriali impegnati nella campagna elettorale, e tutti coloro che con il loro voto hanno reso concreta la piena democrazia partecipativa.