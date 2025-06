Troppe assenze (oltre 235 ore) e insufficienze in diverse materie. Studente bocciato fa ricorso, Consiglio di Stato conferma. SENTENZA Di

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di una famiglia contro la bocciatura del figlio al termine di un anno scolastico travagliato presso un Liceo Scientifico.

La sentenza conferma la decisione del TAR Puglia che aveva a sua volta rigettato le richieste dei genitori. Il caso riguarda uno studente con un numero elevato di assenze e con insufficienze in diverse materie, tra cui italiano, inglese e filosofia. Nonostante la sospensione del giudizio e la possibilità di recuperare le materie insufficienti durante l’estate, il ragazzo non è riuscito a ottenere la sufficienza in inglese e italiano, riportando in entrambe la votazione di 4.

I genitori hanno contestato la decisione, sostenendo che la scuola non avesse applicato correttamente i criteri di valutazione previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e che non avesse fornito adeguate opportunità di recupero.

Secondo la famiglia, la bocciatura sarebbe stata illegittima poiché il PTOF consentirebbe la non ammissione solo in presenza di “diverse gravi insufficienze”. Inoltre, i genitori hanno lamentato la scarsità di interrogazioni e l’insufficiente attivazione di corsi di recupero durante l’anno scolastico.

Il Consiglio di Stato ha però ritenuto infondate le obiezioni, sottolineando che i criteri per la sospensione del giudizio e la non ammissione sono gli stessi e che la permanenza di una sola insufficienza può comportare la bocciatura. “Un’insufficienza, anche in una materia non fondamentale, determina la sospensione del giudizio così come la non ammissione alla classe successiva”, recita la sentenza.

Il Consiglio di Stato ha inoltre evidenziato che l’elevato numero di assenze ha di fatto impedito ai docenti di svolgere ulteriori verifiche e che la scuola ha comunque attivato sportelli didattici pomeridiani, opportunità di cui lo studente non ha usufruito.

La sentenza ribadisce infine che “l’interesse dell’alunno non consiste nell’avanzamento in ogni caso alla classe successiva, ma nell’individuazione del percorso formativo più adeguato”.

SENTENZA