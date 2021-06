Elenco soggetti esterni accreditati che collaborano con l’Amministrazione scolastica per promuovere iniziative per la valorizzazione delle eccellenze. Decreto Di

Decreto 840 del 14 giugno 2021 del ministero dell’Istruzione, con cui si aggiorna l’elenco dei soggetti esterni accreditati per un triennio scolastico, a partire dall’a.s.2021/2022 fino all’a.s.2023/2024, al fine di collaborare con l’Amministrazione scolastica per promuovere e realizzare procedure di confronto e di competizione, nazionali e internazionali, nonché olimpiadi e certamina, concernenti la valorizzazione delle eccellenze degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie.

Periodo di validità dell’accreditamento dall’a.s.2019/2020 all’a.s.2021/2022:

▪ Associazione Musicale Orchestra Sinfonica “G. Rossini” – Pesaro e Urbino

▪ Associazione Gioiamathesis

▪ Siemens S.p.A.

▪ Società Italiana di Neuroscienze (SINS)

Periodo di validità dell’accreditamento dall’a.s.2020/2021 all’a.s.2022/2023:

• Associazione Amore per il Sapere (ApiS)

• Associazione E.I.P. Italia Scuola Strumento di Pace

• Associazione Students Lab Italia

• Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI)

• Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria (FIPGC)

Periodo di validità dell’accreditamento dall’a.s.2021/2022 all’a.s.2023/2024:

❖ Accademia Italiana per la Promozione della Matematica Alfredo Guidi (AIPM)

❖ Associazione Culturale Kangourou Italia

❖ Associazione Culturale Scuola di Robotica

❖ Associazione Diesse Firenze e Toscana

❖ Associazione Esplica no-profit

❖ Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico (AlCA)

❖ Associazione Junior Achievement Young Enterprise Italy (lA Italia)

❖ Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN)

❖ Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte (ANISA)

❖ Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF)

❖ Centro PRISTEM dell’Università Bocconi

❖ Centro Studi Umanistici “Marco Tullio Cicerone” di Arpino

❖ Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche (FAST)

❖ Fondazione Museo Civico di Rovereto

❖ La Fabbrica S.p.A.

❖ Società Astronomica Italiana (SAlt)

❖ Società Chimica Italiana (SCI)

❖ Società Filosofica Italiana (SFI)

❖ Società Italiana di Statistica

❖ Unione Matematica Italiana (UMI)