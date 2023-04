Elenco aggiuntivo GPS prima fascia: quanti punti vale concorso ordinario 2020. Qual è la data di abilitazione. Con RISPOSTE ai QUESITI Di

Graduatorie GPS: al via dal 12 al 27 aprile 2023 ore 14 su Istanze online la presentazione della domanda per l’elenco aggiuntivo alla prima fascia, riservato esclusivamente ad aspiranti in possesso di abilitazione e/o specializzazione sostegno, anche con riserva, entro il 30 giugno 2023. Uno dei casi più diffusi è l’inserimento per abilitazione conseguita da concorso ordinario 2020. Come dichiarare l’abilitazione.

Valutazione titolo d’accesso elenco aggiuntivo GPS prima fascia posto comune

Il titolo d’accesso all’elenco aggiuntivo prima fascia delle GPS posto comune scuola secondaria di primo e secondo grado è l’abilitazione per la classe di concorso di inserimento.

La tabella di valutazione dei titoli utile per calcolare il punteggio

TAB A/3 Prima fascia GPS posto comune secondaria primo e secondo grado –

TAB A/5 per ITP –

La valutazione del suddetto titolo di abilitazione avviene in relazione al punteggio conseguito, in base al quale vengono attribuiti i seguenti punti:

da 60 a 65 = 4

da 66 a 70 = 5

da 71 a 75 = 6

da 76 a 80 = 7

da 81 a 85 = 8

da 86 a 90 = 9

da 91 a 95 =11

da 96 a 100 =12

Si precisa che:

i titoli di abilitazione, il cui voto non è espresso in centesimi, sono rapportati a 100; le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore, se pari o superiori a 0,50.

qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 8

Alcuni esempi

Docente già inserito in prima fascia GPS per una classe di concorso. Ha conseguito abilitazione con concorso ordinario per altra classe di concorso: rimane in prima fascia GPS per la o le classi di concorso inserite entro il 31 maggio 2022. Si inserisce nell’elenco aggiuntivo GPS per la classe di concorso con abilitazione conseguita con concorso ordinario.

Aspirante deve comunicare abilitazione conseguita con concorso ordinario ma non è stata ancora pubblicata la graduatoria di merito: la domanda deve comunque essere presentata tra il 12 e il 27 aprile ore 14. In questo caso l’inserimento sarà con riserva, da sciogliere entro il termine che sarà indicato dal Ministero, verosimilmente il 4 luglio 2023.

Aspirante si inserisce con riserva nell’elenco aggiuntivo GPS perché la graduatoria di merito del concorso non è pubblicata entro il 27 aprile. Cosa accade se la graduatoria non sarà pubblicata entro il 30 aprile: la domanda per gli elenchi aggiuntivi sarà nulla e rimarrà l’inserimento in seconda fascia GPS se effettuato, per quella classe di concorso, entro il 31 maggio 2022.

Aspirante si era inserito con riserva in prima fascia GPS ma non ha potuto scioglierla entro il 20 luglio 2022: è il momento di inserirsi nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS. Il Ministero aveva preso in considerazione questa eventualità e l’aveva chiarita con una specifica FAQ:

Dovrei conseguire il titolo di abilitazione/specializzazione entro il 20 luglio. Cosa succederà se non dovessi riuscire in tempo utile?

La domanda, in relazione alla specifica graduatoria, resterà nella base informativa, ma per l’anno 2022/23 sarà inefficace ai fini delle nomine automatiche di supplenza e delle graduatorie d’istituto. L’aspirante potrà, una volta conseguito il titolo, iscriversi – tramite apposita istanza – negli elenchi aggiuntivi di prima fascia relativi all’a.s. 23/24.

Docente collocato in prima fascia con riserva del concorso ordinario nelle GPS del 2022/23: questo è un errore dell’Ufficio Scolastico. Non era infatti previsto che l’aspirante inserito entro il 31 maggio 2022 con riserva e non la sciogliesse entro il 20 luglio 2022 rimanesse inserito con riserva. Questo infatti crea la domanda: perchè adesso non posso sciogliere la riserva?

Perchè non c’è nessuna riserva da sciogliere. L’inserimento va fatto esclusivamente per l’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS.

Classi di concorso a cascata

Ricordiamo che, in relazione al concorso ordinario 2020, è possibile inserirsi anche per alcune classi di concorso a cascata

La tabella delle classi di concorso a cascata

Allegato C al Decreto Ministeriale n.326 del 9 novembre 2021

Abilitazione da concorso ordinario: graduatoria deve essere stata pubblicata

Attenzione: perchè l’aspirante possa affermare di aver conseguito l’abilitazione da concorso ordinario 2020 la relativa graduatoria deve essere già stata pubblicata dall’USR responsabile della procedura. Non vale il solo superamento delle prove perché questo da solo non conferisce il titolo, in quanto possibilmente la commissione non ha ancora valutato il titolo di accesso.

E’ la pubblicazione della graduatoria a decretare l’acquisizione dell’abilitazione.

Quindi, se la graduatoria è stata pubblicata, l’aspirante può affermare di aver conseguito l’abilitazione e quindi inserire gli estremi richiesti nel format per presentare la domanda. Valgono le graduatorie pubblicate entro il 27 aprile.

In caso contrario l’aspirante si inserirà comunque entro il 27 aprile ma con riserva, e dovrà comunicare gli estremi dell’abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2023 accedendo al form che sarà inserito dal Ministero tra il 21 giugno e il 4 luglio 2023. Non verrà sciolta la riserva per abilitazione conseguita successivamente o se non verrà comunicato la richiesta di scioglimento.

Qual è la data di abilitazione con concorso ordinario 2020

La data di pubblicazione della graduatoria vale come data di conseguimento del titolo, non il giorno dello svolgimento della prova orale.

A precisarlo alcuni Uffici Scolastici, ad es. Lombardia: Vengono considerati abilitati i docenti collocati nelle graduatorie del concorso ordinario, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul sito dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia delle graduatorie medesime, con riferimento alle classi per cui le prove concorsuali sono state e saranno superate con i punteggi minimi di cui all’art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e quelle incluse nella tabella di corrispondenza di cui all’allegato C al Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, con riferimento alla regione Lombardia e alle regioni ad essa aggregate secondo le disposizioni del bando.

Ecco le graduatorie del concorso ordinario pubblicate finora

Graduatorie elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS: anche per docenti abilitati con concorso ordinario. FAQ su domanda entro il 27 aprile

Quesito n. 1

Il 3 marzo è stata pubblicata la graduatoria di merito del Concorso Ordinario D.D. 499/2020 per una delle classi di concorso per le quali ho partecipato. 25 giorni dopo è stata nuovamente pubblicata la medesima graduatoria rettificata nella quale il mio punteggio e la mia posizione non hanno subito modifiche.

In quale data devo dichiarare di aver ottenuto l’abilitazione? Vale la prima data o la data di pubblicazione della graduatoria rettificata?

In questo caso, a nostro parere, è indifferente. Nell’uno e nell’altro caso non si dichiara qualcosa che non corrisponda a verità. Certamente se il suo nominativo non comparisse nella prima graduatoria, il riferimento sarebbe esclusivamente la graduatoria rettificata. Inoltre bisogna vedere se l’Ufficio Scolastico scrive che la graduatoria rettifica sostituisce integralmente la prima, in questo caso è preferibile inserire la data dell’ultimo provvedimento.

Potrebbe anche accadere che graduatorie di merito già pubblicate entro il 27 aprile verranno rettificate successivamente: questo non cambia la correttezza della domanda presentata.

Quesito n. 2

Sono una docente precaria della scuola secondaria di secondo grado. Ho conseguito tfa nell’estate del 2022 e pertanto ho fatto iscrizione a gps I fascia.

A novembre ho superato il concorso ordinario per la classe di concorso a046 e, ad oggi, risulto nella graduatoria cdc a046 uscita in questi giorni. Attualmente per la classe di concorso a046 risulto iscritta in gps II fascia, mi chiedo e Le chiedo gentilmente:

–dovrei fare iscrizione alle graduatorie aggiuntive aperte a partire da domani 12 aprile al 27?

Sì, se interessata a passare per la classe di concorso A046 da seconda fascia ad elenco aggiuntivo prima fascia GPS, considerato che l’elenco aggiuntivo precede la seconda fascia nell’attribuzione delle supplenze del 2023/24.

quale titolo mi chiederanno nella procedura per certificare di aver superato il concorso ordinario? (il ministero ancora non mi ha inviato nulla)

Le chiederanno la data di abilitazione, che corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria, in cui compare il suo nominativo. Il Ministero non invierà nessun certificato di abilitazione.

ho letto che si scioglierà una riserva il 4 luglio, per cosa?

La riserva spetta a chi non sarà in possesso del titolo entro il prossimo 27 aprile. Non è il suo caso, lei si iscrive direttamente a pieno titolo, senza riserva.

Dopo aver fatto iscrizione in graduatoria aggiuntiva, sarò in prima fascia per la cdc a046?

No, sarà nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS. Esso è intermedio tra la prima e la seconda fascia. Quindi, nello scorrimento delle graduatorie per l’attribuzione delle supplenze anno scolastico

