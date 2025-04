Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS 2025: codici per le classi di concorso accorpate. TABELLA Ministero Di

In seguito all’accorpamento di alcune classi di concorso con il dm n. 255/2023 l’abilitazione conseguita per una classe di concorso vale anche per l’altra dell’accorpamento. I codici alfanumerici da utilizzare per l’inserimento delle abilitazioni nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS, la cui domanda può essere presentata da oggi 14 aprile fino al 29 aprile.

La domanda è riservata agli aspiranti che hanno conseguito il titolo di abilitazione e/o di specializzazione entro il 29 aprile 2025 o che lo conseguiranno entro i 30 giugno 2025.

In quest’ultimo caso è necessario iscriversi con riserva entro il 29 aprile e provvedere allo scioglimento della riserva tra il 16 giugno e il 3 luglio, nelle modalità che saranno indicate dal Ministero.

I codici alfanumerici delle classi di concorso accorpate

Ecco la tabella di corrispondenza

I codici alfanumerici sono indicati nella colonna “Nuovi codici”.

A titolo esemplificativo – spiega il MIM in una apposita FAQ – per le classi di concorso A001 e A017, accorpate nella classe di concorso A-01, dovranno essere indicati, rispettivamente per il I e II grado, i codici AM01 e AS01.

Quali sono le classi di concorso accorpate

A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)

nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17) A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)

nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22) A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)

nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25) A-30 nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)

nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30) A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)

nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49) A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)

nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72) A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3)

Le risposte ai quesiti

