Digital security: EducazioneDigitale.it risorse e webinar gratuiti per docenti sull’uso responsabile del web

L’avvento del digitale ha avuto un enorme impatto sulle nostre abitudini e sui nostri stili di vita, semplificando azioni o permettendoci di fare cose prima inimmaginabili. I concetti di tempo e spazio sono stati rivalutati, rendendo informazioni, contenuti e dati facilmente accessibili e fruibili da tutti, con un semplice click.

Le nuove generazioni sono oggi quelle più coinvolte e interessate da questo tipo di cambiamento: social, app, piattaforme digitali di varia natura sono una costante delle loro vite, influenzando la loro formazione e la loro crescita.

Ma se da un lato il mondo digitale offre innumerevoli opportunità e vantaggi, dall’altro può sollevare problematiche e celare rischi, se non si possiede una certa conoscenza e consapevolezza dei mezzi e degli strumenti che si stanno utilizzando.

Questo non deve portare necessariamente al demonizzare o condannare in toto gli strumenti digitali, che costituiscono oggi una risorsa indispensabile: navigare in rete serenamente e in sicurezza è possibile, intraprendendo un percorso di educazione digitale.

Gli insegnanti, con il supporto delle famiglie, hanno il dovere di istruire al concetto di benessere digitale: con benessere intendiamo l’adottare corretti stili di vita e abitudini sane, che ci consentano il pieno sviluppo delle nostre potenzialità fisiche, mentali e relazionali; in un mondo che è sempre più virtuale e “connesso”, il concetto di benessere deve necessariamente passare anche attraverso tutti quei comportamenti che adottiamo online, arrivando a privilegiare laqualità del tempo che spendiamo connessi rispetto alla quantità.

Per fare in modo che i docenti possano avvicinarsi all’argomento, EducazioneDigitale.it, la piattaforma didattica più conosciuta in Italia, mette a disposizionewebinar formativi gratuiti per fornire preziosi strumenti, consigli e occasioni di dibattito.

Il primo evento a disposizione è “A Scuola di Digital Security”, promosso da Kaspersky, azienda leader nel campo della cybersecurity e indirizzato alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie.

Durante l’evento, che si terrà Martedì 16 novembre 2021 alle ore 16, interverranno esperti e voci autorevoli per sensibilizzare il mondo scolastico sulla sicurezza in rete, e verranno forniticonsigli su come proteggersi e su come utilizzare strumenti didattici per avvicinarei più piccolial tema della cybersecurity.

Seguirà, Mercoledì 30 novembre 2021, dalle ore 16 alle ore 17, un secondo evento digitale gratuito“Imparare i meccanismi del digitale per insegnare a navigare in modo positivo”dedicatoai docenti delle scuole secondarie, con un focus specifico sui meccanismi delle piattaforme onlinee i processi che si generano nelle menti di ragazze e ragazzi che le utilizzano, ma anche sulle nozioni e le strategie per il benessere digitale.

Per approfondire i temi proposti dagli eventi, su EducazioneDigitale.itsono disponibili percorsi didattici che offrono molteplici risorse educative gratuite, sia per la formazione del docente, sia per la sensibilizzazione degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado:

Digital security, l’iniziativa diKasperky rivolta alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie, per insegnare a bambine e bambini le regole di sicurezza, la tutela della privacy e saper individuare i segnali di pericolo del mondo di internet, conoscenze e competenze fondamentali per una “patente digitale”.

Digitalmente, il percorsopromosso da Unione Nazionale Consumatori in collaborazione con TikTok®, che propone contenuti dedicati a insegnanti e studenti delle scuole secondarie kit per acquisire abilità essenziali all’esercizio di una cittadinanza digitale responsabile.