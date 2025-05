Educazione sessuale a scuola, Garante Infanzia Puglia: “Proposta Valditara? Indietro di 60 anni, superare falsa morale” Di

Continua a far discutere la recente decisione del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di voler introdurre l’obbligo del consenso dei genitori prima di attivare i percorsi di educazione sessuale nelle scuole. Diverse associazioni dei genitori hanno già espresso il loro parere favorevole, ma sono in molti nel mondo politico, sindacale e scolastico ad averla contestata perché sminuirebbe l’autonomia scolastica e indebolirebbe la libertà d’insegnamento.

Le osservazioni del garante regionale pugliese

Tra le voci contrarie alla misura promossa dal ministro c’è quella di Ludovico Abbaticchio, garante dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza della Regione Puglia, il quale ha espresso perplessità su questa iniziativa, evidenziando come la richiesta di consenso parentale appaia anacronistica in un contesto in cui i contenuti legati alla sessualità sono già largamente diffusi nella società, in particolare attraverso la rete. Ai microfoni dell’ANSA, Abbaticchio ha infatti affermato che “Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, vuole portare in Parlamento una proposta di legge per chiedere il consenso ai genitori per insegnare l’educazione sessuale nelle scuole. Francamente mi vene da ridere, perché è indietro di 60 anni”

Secondo Abbaticchio, è necessario affrontare il tema con strumenti adeguati, anche alla luce del fatto che l’educazione sessuale in Italia risulta assente o limitata a interventi sporadici e disomogenei, mentre l’influenza della pornografia, che veicola una forma distorta di educazione alla genitalità, persiste da decenni.

L’urgenza di una normativa sull’educazione alla salute

Il garante ha quindi proposto di superare approcci ideologici e moralistici per favorire una riflessione pragmatica sull’introduzione di una normativa nazionale che riconosca l’educazione alla salute e alla sessualità come parte integrante del percorso scolastico. “Non possiamo più continuare ancora a martellarci il cervello con questa falsa morale, è necessario invece ragionare in termini seri, concreti e intervenire normativamente per l’educazione alla salute nelle scuole, per l’educazione alla sessualità” ha dichiarato il garante all’ANSA.

Abbaticchio ha infine ricordato che già in passato, intere generazioni, compresi gli attuali genitori, hanno ricevuto un’educazione sessuale indiretta attraverso rappresentazioni pornografiche, un fenomeno che ancora oggi condiziona la comprensione del tema tra giovani e adulti.