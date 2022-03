Educazione motoria alla primaria: 24.693 classi per 2247 posti. I dati completi degli organici per il 2022-23 Di

Informativa al Ministero dell’Istruzione in merito agli organici per l’anno scolastico 2022-23. Secondo quanto segnala la Uil Scuola, sono 619.965 di cui 2.247 posti/ore ricondotte a posto per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria (Legge di Bilancio per il 2022 art. 1, comma 335) e 8.741 destinati alle classi della scuola di II grado costituite per garantire il diritto all’istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente (Legge di Bilancio per il 2022 art. 1 comma 345).

Il totale dei posti è 620.256 dovuto ai 291 posti, per decremento dei posti dei docenti laureati e posti ITP laboratori Istituti professionali, risultanti dalla somma algebrica dell’incremento di 441 posti di insegnante tecnico pratico e del decremento di 150 posti per docenti laureati (art. 12, d.lgs . 61/2017).

Divisione per ordini di scuola

•77.981: scuola dell’Infanzia

•191.260: scuola primaria (comprensivo dei posti di educazione motoria)

•135.618: scuola secondaria di I grado

•215.397: scuola secondaria di II grado

La novità, come già scritto, riguarda l’educazione motoria alla scuola primaria.

Per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria

Per l’a.s. 2022/23 si stimano per le classi V:

24.693: classi tra tempo normale (15.158) e tempo pieno (9.175);

2.247 posti di cui: 13 interi: (1 Abruzzo, 3 in Campania, 2 nel Lazio, 1 in Lombardia, 1 in Toscana e 3 nel Veneto); 2234: ore ricondotte a posto intero.

Per l’a.s. 2023/24 si stimano per le classi IV e V:

24.110: classi IV tra tempo normale (14.487) e tempo pieno (9.623);

24.217: classi V tra tempo normale (14.525) e tempo pieno (9.692);

4.392 stima posti classi IV e V di cui: 1.626 posti interi; 2.766 ore ricondotte a posto intero.

POSTI DI POTENZIAMENTO

Sono invariati rispetto allo scorso anno e contano 50.202 posti così divisi:

• 2.194: scuola dell’Infanzia

• 17.932: scuola primaria (comprensivo dei posti di educazione motoria)

• 7.305: scuola secondaria di I grado

• 22.771: scuola secondaria di II grado

POSTI DI SOSTEGNO

I posti di sostegno sono 117.170 (di cui 106.170 i posti a.s. 2021/22 + 11.000 per incremento posti per l’a.s. 2022/23 – Legge di Bilancio per il 2020 art. 1 comma 960 + 6.446 i posti di potenziamento).

Così divisi:

• 8.995: scuola dell’Infanzia

• 43.699: scuola primaria

• 32.175: scuola secondaria di I grado

• 32.301: scuola secondaria di II grado

SITUAZIONI DI FATTO

I limiti massimi dell’adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto per l’a.s. 22/23 è invariato rispetto allo scorso anno e conta 14.142 posti così divisi:

• 58: scuola dell’Infanzia

• 964: scuola primaria

• 4.296: scuola secondaria di I grado

•8.824: scuola secondaria di II grado