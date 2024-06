Educazione digitale e Digital Detox: un successo il progetto svolto al Monte Rosello Alto di Sassari grazie al finanziamento dalla Fondazione di Sardegna

Gli studenti sono stati guidati ad un utilizzo più moderato di social e internet e incentivati a vivere momenti di convivialità completamente disconnessi. Il progetto ha coinvolto attivamente gli alunni in diversi laboratori con il coach di educazione digitale Gavino Puggioni e un’esperienza senza smartphone con Logout Livenow, prima agenzia Digital Detox in Italia.

Si è concluso con grande successo il progetto “Educazione digitale 360” presso l’Istituto Comprensivo Monte Rosello Alto di Sassari, diretto dalla Dirigente scolastica Michela Maria Meloni.

L’iniziativa è stata finanziata dal bando scuola 2023 della Fondazione Sardegna e curata dal professor Vincenzo Masala, animatore digitale dell’Istituto, in collaborazione con il coach di educazione digitale Gavino Puggioni e la società di cui è fondatore, Logout Livenow, prima agenzia digital detox in Italia, che da anni svolge progetti finalizzati ad un utilizzo consapevole del digitale da parte dei ragazzi con scuole, amministrazioni e aziende.

L’I.C. Monte Rosello Alto è da sempre sensibile alla promozione di un uso consapevole del digitale. Il progetto ha coinvolto attivamente gli alunni in diverse attività e laboratori.

Le classi terze dell’istituto, infatti, hanno inizialmente svolto i laboratori di educazione digitale in aula con il coach Gavino Puggioni. I laboratori sono serviti a comprendere gli effetti negativi di un eccessivo utilizzo di social e internet, come valorizzare gli effetti positivi del digitale e quali nuove abitudini implementare per utilizzarli in maniera più moderata e consapevole, specialmente durante lo studio e i momenti di socialità.

Per concludere l’esperienza, i ragazzi hanno partecipato ad un’esperienza Digital Detox presso la scuola. Un’intera mattinata senza cellulari in cui hanno svolto diverse attività (foto). Per tre ore hanno ruotato tra vari laboratori: artigianato, giocoleria e attività sportiva. L’obiettivo era quello di dare delle alternative valide all’utilizzo del cellulare, migliorare la loro autostima, creatività e comprendere la bellezza di condividere delle emozioni insieme, nella vita “reale”.

Gli studenti hanno anche ricevuto delle Digital Detox Box Challenge ideate da Logout Livenow. Delle box contenenti 30 sfide per 30 giorni riguardanti l’utilizzo dello smartphone e utili per continuare a implementare le buone abitudini apprese durante il progetto.

“Siamo entusiasti dei risultati ottenuti con il progetto Educazione digitale 360”, ha commentato prof Masala. “Gli studenti hanno mostrato grande entusiasmo e partecipazione, sviluppando una maggiore consapevolezza nell’uso del digitale, riscoprendo il valore del tempo libero e delle relazioni interpersonali offline. Il progetto conclusosi rappresenta solo l’inizio di un percorso sulla cittadinanza digitale intrapreso dalla scuola Monte Rosello Alto, in sinergia con il coach di educazione digitale Gavino Puggioni e Logout Livenow, e si prefigge come obiettivo un maggior coinvolgimento di tutto il territorio verso la tematica, con progetti, attività ed incontri, nell’ottica della collaborazione e cooperazione”.