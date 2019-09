“Educazione Civica, tra Diritto e Istruzione”, oggi 21 settembre evento Apidge

Comunicato Apidge – “Educazione Civica, tra Diritto e Istruzione”. Questo il titolo dell’evento organizzato dall’Associazione professionale insegnanti di scienze giuridiche ed economiche (Apidge), con il supporto della fondazione Circolo dei lettori di Torino, in programma a Roma, al Castello di Santa Severa, il prossimo sabato 21 settembre, con ingresso gratuito.

Tra i relatori, Fabio Massimo Castaldo, vice presidente ell’Europarlamento.

“Dalla protesta alla proposta”, lo slogan dell’associazione la quale, dopo avere pubblicamente criticato l’impostazione della legge 92, invita oggi a partecipare al meeting “chi davvero crede nell’educazione civica pienamente inserita nel sistema Istruzione”.

Alle 10,30, inaugurerà i lavori Gaetano D’Angelo, responsabile Apidge Lazio. Seguiranno, tra gli altri, gli interventi di Maria Zeno, dirigente del liceo Guglielmotti di Civitavecchia, Eleonora Mattia, presidente della IX commissione della Regione Lazio, Stefania Nardangeli, assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Santa Marinella, Edvige Mastantuono, dirigente del Miur.

Alle 11, introdotto da Rita Mammino, vice presidente di Apidge, il dibattito sul tema “Educazione Civica e Istruzione, percorsi scolastici in Italia”, con il contributo di diversi parlamentari che hanno trattato l’argomento durante l’attuale o la scorsa legislatura.

Alle 12,30, “Cittadini d’Europa”, contributo all’VIII International Tour Film Fest(Itff)di Civitavecchia. Confronto moderato da Alessandra Tricani, coordinatrice di Apidge Sicilia, e arricchito dal contributo di Castaldo. Con luiPiero Pacchiarotti, patron dell’Itff.

Alle 13,10, le conclusioni di Ezio Sina, presidente nazionale di Apidge.

Alle 15,30 sessione laboratoriale di Educazione Civica, con “Letture interattive della Costituzione Italiana” e la proiezione dei video selezionati per la finale del concorso “Cittadini d’Europa. Istruzione, Legalità e Sicurezza” a cura di Apidge e Itff.

Previsto l’esonero dal servizio per i docenti interessati, con rilascio dell’attestato di partecipazione. Speciali crediti per la formazione continua per gli iscritti all’ordine degli avvocati.