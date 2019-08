Educazione civica, CSPI rimanda parere all’11 settembre

Educazione civica come materia con voto autonomo: Ministro ha inviato decreto per introdurla come sperimentazione nazionale obbligatoria fin dall’a.s. 2019/20 al CSPI; il Consiglio si riunirà l’11 settembre.

Decreto

Il suddetto decreto, come riferito, ha l’obiettivo di superare quanto previsto dalla legge, ossia l’applicazione della riforma dal 1° settembre successivo all’entrata in vigore della legge.

Poiché la legge entrerà in vigore il prossimo 5 settembre, l’applicazione della riforma dovrebbe avvenire dal 2020/21.

Invio al CSPI

Il Ministro, al fine di far applicare la riforma (sebbene come sperimentazione nazionale), ha predisposto e firmato il suddetto decreto.

Il provvedimento, dopo la firma del Ministro, è stato inviato al CSPI per il previsto parere; parere che è obbligatorio in caso di sperimentazioni nazionali.

Il CSPI, al riguardo, si riunirà l’11 settembre, con le lezioni già iniziate in provincia di Bolzano (5 settembre) e in Piemonte ( 9 settembre); nella stessa data inoltre inizieranno le lezioni in numerose altre regioni. Qui l’inizio delle lezioni in tutte le regioni.

