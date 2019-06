Educazione civica, ci sarà anche la settimana di protezione civile

Il ministro dell’Istruzione, Bussetti, ha sottoscritto un accordo con Angelo Borrelli, capo della protezione civile, che prevede l’educazione di base della protezione civile nel disegno di legge sulla reintroduzione dell’educazione civica come insegnamento.

Come scrive l’agenzia Ansa, Borrelli ha precisato che è stata istituita per la prima volta “una settimana della protezione civile, che quest’anno sarà dal 13 al 20 ottobre e in generale stiamo portando avanti tutta una serie di campagne informative rivolte alla popolazione“.

L’annuncio è stato dato in occasione del raduno nazionale del volontariato di protezione civile organizzato a San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia.

Il progetto è stato ideato sul territorio, ma è stato fatto proprio a livello nazionale dalla protezione civile per la sua validità. Lo ha confermato lo stesso Borrelli: “Il delegato del presidente della regione Puglia per la protezione civile Ruggiero Mennea mi ha parlato del suo progetto che stava portando avanti in Puglia, ovvero quello di insegnare nelle scuole la cultura delle prevenzione della Protezione Civile. Io l’ho imitato a livello nazionale“.