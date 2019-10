Educazione alimentare a scuola, a Montagnana s’inizia

Montagnana, Padova, fa da apripista per l’ora di educazione alimentare a scuola: 400 bambini dicono sì alla merenda tax free. Via distributori snack, avanti pane e marmellata e frutta fresca.

L’iniziativa fa da preludio alla “Montagnanese in fiera”, in scena per tutto il weekend, riferisce il Tgr Veneto. Secondo gli ultimi dati, il 50% dei bambini italiani fa uno spuntino inadeguato, per questo la Coldiretti, grazie al progetto “Campagna amica”, promuove l’ora di educazione alimentare nelle scuole.

“I bambini sono dei semi che dobbiamo fare crescere in modo corretto, è il momento giusto per cominciare a parlare di educazione alimentare” sottolinea la Coldiretti.

“L’educazione alimentare è uno spazio previsto nell’orario scolastico come quello per l’educazione civica in vigore dal prossimo anno” spiega Marco Marchesini del Tgr Rai.