Educazione al rispetto, la scuola si mobilita contro la violenza di genere con 860mila studenti coinvolti. Il Ministero: “Diventata materia di studio al pari di equazioni, risultato storico” Di

La lotta ai femminicidi passa anche dai banchi di scuola. Con numeri che testimoniano un impegno senza precedenti, il sistema scolastico ha fatto dell’educazione al rispetto verso le donne un obiettivo obbligatorio e vincolante.

I dati del primo anno di applicazione delle nuove linee guida sull’educazione civica parlano chiaro: 54.047 classi coinvolte per oltre 860mila studenti, con il 96,9% degli istituti superiori che ha attivato percorsi specifici di educazione al rispetto verso la donna. Un risultato che il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, definisce storico in un colloquio con il quotidiano La Stampa: “Non si è mai fatto prima”.

Formazione obbligatoria e risultati concreti

L’educazione alle relazioni è diventata materia di studio “al pari delle equazioni o delle poesie di D’Annunzio”, come sottolinea Valditara, entrando nei programmi curricolari con valutazione obbligatoria. L’87,4% dei corsi attivati sono curricolari, smentendo chi li considerava attività facoltative. Il dato più significativo arriva dalle scuole stesse: nel 68,5% dei casi gli istituti hanno registrato “un positivo cambiamento di comportamento degli studenti” dopo aver frequentato i corsi. Le regioni del Sud guidano l’adesione con Lazio al 99,1%, Sicilia al 99% e Calabria oltre il 98%, dimostrando un coinvolgimento capillare del territorio nazionale.

Investimenti e prospettive future

Dal prossimo settembre, un progetto da 15 milioni di euro in collaborazione con Indire formerà i docenti per “educare al rispetto, alle relazioni e all’empatia”. Francesco Manfredi, presidente di Indire, nei giorni scorsi, aveva annunciato i percorsi di formazione per docenti, dirigenti e personale scolastico basati su metodologie partecipative e ascolto attivo. L’obiettivo è superare la frammentarietà degli interventi, rendendo la scuola “protagonista nella prevenzione della violenza di genere”.

Valditara chiarisce, poi, che l’educazione alle relazioni “non ha nulla a che vedere con le teorie gender”: il consenso scritto dei genitori sarà richiesto solo per attività legate all’ampliamento dell’offerta formativa sulla sessualità, mentre l’educazione al rispetto diventa obiettivo obbligatorio per tutti, rafforzando il ruolo educativo della scuola accanto alle famiglie.

