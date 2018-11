Edilizia scolastica: saranno costruite 9 scuole in Liguria

Sono stati assegnati 36 milioni per la messa in sicurezza delle scuole liguri.

Il finanziamento consentirà di realizzare 27 interventi: 10 a Genova e provincia, 8 in provincia di Imperia, 4 in provincia della Spezia e 5 in provincia di Savona. La Giunta regionale ha stabilito una riserva del 30% dei fondi a favore delle Province e della Città Metropolitana di Genova e del 10% ai Comuni con una popolazione inferiore ai 5000 abitanti. Gli interventi previsti riguardano opere di adeguamento sismico e antincendio e costruzione di nuovi edifici scolastici.

Saranno 9 le nuove scuole.

Per l’area metropolitana genovese sono stati assegnati quasi 14 milioni, alla Provincia di Savona verranno assegnati oltre 5 milioni, alla Provincia di Imperia 14 e 3,4 milioni alla Provincia della Spezia.