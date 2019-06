Edilizia scolastica, Bussetti: al vaglio oltre mille proposte progettuali. Stiamo utilizzando fondi PON

Il ministro Bussetti, nel corso del Question Time in Senato, ha risposto ad un’interrogazione sull’utilizzo dei fondi PON per l’edilizia scolastica.

Queste, come riferisce l’Ansa, le sue parole:

“Quanto all’utilizzo dei fondi PON per l’edilizia scolastica dopo l’avviso pubblico relativo ai territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, sono pervenute oltre 1.100 candidature con proposte progettuali molto articolate, rispetto alle quali la competente Commissione ministeriale sta procedendo alla verifica dei requisiti di ammissione e a formulare agli enti locali interessati numerose richieste di chiarimenti e di integrazione documentale”.

I controlli, ha proseguito Bussetti, sono fondamentali per garantire la sicurezza dei nostri studenti ed è necessario che i progetti siano corredati di tutti i pareri e i visti prescritti dalla legge.

Il Ministro ha infine assicurato che i fondi PON per l’edilizia scolastica stanno per essere utilizzati, secondo la normativa comunitaria e sempre per gli edifici delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.