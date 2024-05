Edilizia scolastica, almeno 70 scuole fra Roma e provincia in gravi condizioni Di

Daniele Parrucci, delegato dell’edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma, ha presentato una mozione, votata all’unanimità, per cercare di intervenire sui circa 70 istituti scolastici che cadono a pezzi nella capitale e in provincia

Per questo servono interventi strutturali ma le risorse non bastano: i 130 milioni del Pnrr a cui la Città metropolitana ne ha aggiunti altri 40, sono stati utilizzati per interventi prioritari in 175 scuole. “Servirebbero altri 130 milioni per mettere in sicurezza gli istituti su cui non siamo ancora riusciti a intervenire, abbiamo chiesto più volte ulteriori risorse al Governo, ma non è mai arrivata una risposta”, spiega Parrucci, come riporta Roma Today.

Nel documento “si chiede di intervenire sul Governo affinché realizzi un ordine del giorno che permetta di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d’asta per altri interventi. Cosa che adesso non è possibile, il che vuol dire che queste risorse, che ammontano a 40 milioni, dovrei restituirli e andrebbero persi”.

L’obiettivo, invece, è utilizzarli per ristrutturare altre scuole che ne hanno bisogno. E l’elenco è lungo: “Con quelle risorse – continua Parrucci – si potrebbero fare lavori importanti, che riguardano lavori di consolidamento strutturale, rifacimento delle facciate, impermeabilizzazione dei tetti e investimenti per il rifacimento degli impianti, per ottenere il certificato di prevenzione incendi (Cpi, ndr), in almeno 30 scuole, perché sprecarli?”.

Nel caso in cui dal Governo non dovesse arrivare una risposta entro la settimana si passerà allo step successivo: “Presentare un odg come Partito democratico, grazie al deputato ed ex presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti”.

Intanto gli interventi sulle 175 scuole in gravi condizioni, partiti lo scorso novembre, stanno procedendo. “Al momento – spiega Parrucci – sono stati completati i lavori in 68 scuole. Entro dicembre sarà terminato l’85% dei cantieri e, il restante 15% entro il 2025”.

Facendo i calcoli, purtroppo, i soldi non bastano per le necessità: il costo stimato per i lavori più urgenti negli edifici scolastici, calcolati dalla Città metropolitana era, infatti, di 300 milioni. Di cui, appunto 130 sono stati stanziati con fondi Pnrr e altri 40 da Città metropolitana. Secondo gli ultimi conteggi ne servono altri 130.

Sulle condizioni delle scuole romane e della provincia pochi mesi aveva lanciato un allarme la Uil, con un report secondo cui tra rifiuti, bagni distrutti, controsoffitti crollati e scale antincendio bloccate, la situazione è allarmante in molte strutture.