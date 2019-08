Ed. Civica, senatrici Conzatti e Unterberger: approvato ordine del giorno su parità di genere

“Se insegnare educazione civica nelle scuole significa trasmettere i valori del dettato costituzionale, certamente non si può prescindere dall’insegnamento degli articoli 3, 37 e 51 della Costituzione, improntati non solo sull’educazione al rispetto ma anche all’osservanza della parità di genere, che sono temi essenziali e fondamentali per la convivenza civile e non violenta” lo dichiarano le Senatrici Donatella Conzatti, Vicepresidente della Commissione sul femminicidio e Julia Unterberger membro della Commissione.

“Bene, quindi, l’approvazione dell’ordine del giorno al disegno di legge per l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole che impegna il Governo, appunto, a prevedere l’insegnamento dell’educazione al rispetto e della parità di genere. Certamente avremmo preferito che questo insegnamento fosse già organico al provvedimento, lacunoso per non aver speso parole sulla parità dei sessi e sul rispetto alla diversità. Non basta soltanto l’insegnamento dell’educazione civica a moderare i toni e le parole di odio molto spesso usati anche da chi ricopre incarichi di responsabilità. Tuttavia oggi ci avviamo verso la direzione giusta” concludono le parlamentari del Trentino Alto Adige Südtirol.